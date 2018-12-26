РУСДРАМ И АБХАЗСКИЙ ДРАМТЕАТР РАДУЮТ ДЕТЕЙ ЯРКИМИ НОВОГОДНИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ

Музыкальная сказка «Пиратский праздник - Новый год» в Русском театре драмы им. Ф. Искандера в день собирает до тысячи детей, сообщил "Абхазия-Информ" гендиректор Ираклий Хинтба.

Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . В Абхазском драмтеатре и РУСДРАМЕ дают праздничные новогодние представления для детей .

«К нам приезжают каждый день с районов и городов, и это без административного ресурса, все сами покупают билеты. Мы очень рады, что такой интерес к нашему театру. Мы конечно и в этом году участвуем в благотворительной акции. Приглашаем в театр детей - подопечных фондов «Киараз» и «Ашана», Ассоциации женщин-участниц Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.. Мы помогаем всем, кто не может позволить себе приобрести билеты и увидеть наш прекрасный новогодний спектакль и каждый год делаем это с удовольствием», - отметил Хинтба перед началом представления.

Спектакли показывают два раза день (в 11:00 и 13:00) с 27 по 30 декабря и со 2 по 5 января.

«Пиратский праздник - Новый год» (режиссер-постановщик Джамбул Жодания, художник-постановщик Виталий Кацба) - это музыкальная сказка о большой пиратской семье, которая живя на фрегате, ни разу так и не праздновала Новый год.

Роли членов пиратской семейки играют: Анна Гюрегян - мамаша Рында, Кирилл Шишкин - папаша Боцман Джон (он же художник-любитель по кличке Палитра), Марина Сичинава - дочь Мартиша. Разбойничья дочь мечтает о настоящем новогоднем празднике и подарках, а папаша-пират - о всеобщем признании своей живописи в стиле неподражаемого Пикассо. Строгая мамаша Рында старается всячески сохранить пиратские семейные ценности на фрегате, исключая даже намек на новогоднее настроение.

На сцене РУСДРАМа в команде пиратов также блистали Марина Скворцова (вредная рыба-хулиганка Пиранья), Осман Абухба (морской бродяга, пират-одиночка), Люпчо Спасов (косой пират-матрос) и Аслан Киут (хромой пират-одиночка).

Сюжетную новогоднюю линию традиционно представляли Дед Мороз (Армен Амирбекян), дивная внучка Снегурока (Мадлена Барциц), бабушка, охраняющая склад с подарками (Наталья Папаскири), гном Гуливер (Эмиль Петров) и бодрствующий зимой бурый медведь (Темур Кварчия).

Итак, внучке Снегурочке надоела спокойная, размеренная зимняя сказочная жизнь, ее привлекали приключения и отчаянная пиратская романтика. Снегурочка сменила белоснежный жемчужный кокошник на треуголку и покинула сказочные угодья Деда Мороза. Она чудом попадает на фрегат морских разбойников, где предстает в новом образе Жестокого Снегугу, умеющего метать ножи, фехтовать и танцевать по-пиратски.

Кстати, все актеры на сцене оказались отличными фехтовальщиками.

Яркая музыка, песни, танцы, поставленные балетмейстером Анастасией Кринициной, художественный свет на сцене увлекают детей и их родителей в фантастический мир приключений.

Даже короткое отключение света не заметили юные зрители, зачарованно смотревшие на сцену. Артисты продолжали играть, а временный перебой с электричеством "вписался" в контекст постановки.

Позднее на своей странице в Фейсубке гендиректор РУСДРАМа написал: «Сегодня во время детского спектакля отключился свет, потом включился, потом вновь пропал. Я уже не говорю о том, что пережили артисты на сцене, все мы, полный зал детишек. Сгорел главный усилитель звука, взорвались три лампы в приборах интеллектуального света, сгорели предохранители и т.д. Теперь мы будем вынуждены проводить все спектакли с использованием дизельного генератора, а это дополнительные расходы - 5000 рублей за спектакль, а их 15! Ремонт техники тоже обойдётся в приличную сумму. Кто за все это должен платить? Государство на это денег не даёт. Я возмущён до глубины души. И вот теперь скажите: оправдано ли повышение тарифа на электроэнергию для нас на 60 процентов?».

После представления всех детей в фойе ждали яркие новогодние подарки и фотоссесия у нарядной елки.

«Мы рады видеть каждый год столько зрителей. Новый год - незабываемый праздник для взрослых и детей. Я надеюсь, что все остались довольны нашей работой», - сказала корр. «Абхазия-Информ» сотрудница РУСДРАМа с 22-леним стажем Анна Федоровна Орлова.

Группа одноклассников из 3-го «Б» класса сухумской школы №15 делилась своими впечатлениями о спектакле. Им все очень понравилось. Ребята часто ходят в РУСДРАМ.

«Мы посмотрели все детские постановки, три года подряд мы с классом приходим на новогодний праздник. Здесь всегда красиво, яркие спецэффекты, декорации», - поделился своими впечатлениями Глеб. Его друзья Стас и Георгий восхищались эффектными костюмами актеров, созданных художником по костюмам Натальей Шпановой. Костюмы продуманы до мельчайших деталей - цветовой гаммы камзолов, портупеи, рапир и других атрибутов пиратской моды XVIII века.

Среди самых маленьких зрительниц была и «снежинка» София Чамагуа. Она пришла вместе со своей мамой и бабушкой. «Какие красивые!», - хлопая в ладоши, восторгалась театралка, которой всего 2,5 года.

После РУСДРАМа девочку поведут в Абхазский драматический театр им. С. Чанба. Здесь своя программа под названием «Новогодние подарки», которую также тщательно готовили актеры Абхазского театра и режиссер-постановщик Алхас Шамба. Сказочная атмосфера в театре царит с раннего утра. Зрители увлечены новогодним представлением с участием разных лесных персонажей. В конце сказки на сцену выезжает огромная ель, украшенная яркими игрушками и «снежком». В спектакле задействовано более десяти артистов театра. Роль Деда Мороза играет Гарри Аджинджал, Снегурочки - актриса Лана Джопуа.

Незабываемое впечатление у юных зрителей оставила неподражаемая магическая Баба-яга в исполнении мастера абхазской сцены актера Даура Арухаа. Зрители приятно удивлены тем, как ярко и эксцентрично играет актер эту женскую роль. Этот сложный и противоречивый образ, безусловно, станет значимым явлением в творческой биографии Д. Арухаа.

«Новогодние подарки» в Абхазском драмтеатре ждут зрителей до 30 декабря.