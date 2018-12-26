ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УТВЕРДИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД

Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли во втором и окончательном чтении проект закона «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2019 год».

По словам председателя комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, после принятия законопроекта в первом чтении и дополнительного обсуждения в комитете, с учетом замечаний Контрольной палаты бюджет претерпел незначительные изменения.

«Мы каждую цифру по нескольку раз перепроверили и пошли по пути пересмотра всего бюджета, нашли дополнительные доходы, на наш счет абсолютно реальные. В то же время все цифры по доходам не абсолютные, они занижены специально, чтобы потом, как это часто бывает, не пересматривать бюджет в конце года. Мы можем ругать наше государство, но мы имеет то, что имеем. и не можем прыгать выше своей головы», - отметила Натали Смыр.