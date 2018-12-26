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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УТВЕРДИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД

Новости Пятница, 28 декабря 2018 18:30
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УТВЕРДИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД

Сухум. 28 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли во втором и окончательном чтении проект закона «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2019 год».

По словам председателя комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, после принятия законопроекта в первом чтении и дополнительного обсуждения в комитете, с учетом замечаний Контрольной палаты бюджет претерпел незначительные изменения.

«Мы каждую цифру по нескольку раз перепроверили и пошли по пути пересмотра  всего бюджета, нашли дополнительные доходы, на наш счет абсолютно реальные. В то же время все цифры по доходам не абсолютные, они занижены специально, чтобы потом, как это часто бывает, не пересматривать бюджет в конце года. Мы можем ругать наше государство, но мы имеет то, что имеем. и не можем прыгать выше своей головы», - отметила Натали Смыр.

В новой трактовке доходная часть республиканского бюджета составляет  7 630 239,6 тыс. рублей, по расходам - 7 730 990,2 тыс. рублей, дефицит бюджета - 100 750,6 тыс. рублей.

Согласно внесенным изменениям Государственный бюджет на 2019 год по доходам составил 9 735 376 тыс. рублей и по расходам - 9 841 127 тыс. рублей. Дефицит госбюджета составил 105 750 тыс. рублей.

Тем самым, доходная часть государственного бюджета увеличена на 60 млн рублей, в том числе доходы республиканского бюджета - на 55 млн рублей, а доходы местного бюджета Очамчырского района - на 5 млн рублей.

Доходную часть Госбюджета удалось увеличить за счет   четырех показателей:

  • за счет дохода в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталов организаций или дивидендов по акциям, принадлежащим государству (имеется ввиду РУП Абхазтоп) – 30 млн рублей;
  • по линии ГТК - на 20 млн рублей;
  • 5 млн рублей принесет в бюджет налог на чистую прибыль Рицинского реликтового национального парка.
  • 5 млн рублей - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности администрации Очамчырского района.

Расходная часть Государственного бюджета изменится за счет увеличения финансирования расходов по следующим направлениям:

  • финансирование Парламента увеличивается на 4 млн 747 тыс. рублей (увеличение зарплаты сотрудникам Аппарата Народного Собрания);
  • финансирование Контрольной палаты так же увеличивается на 2 млн 624 тыс. рублей за счет увеличения штатов;
  • бюджетные ассигнования Государственного  архивного управления увеличили на 1 млн 565 тыс. рублей; эти средства выделены на совместный с Архивным управлением России проект по предоставлению исторических документов по Абхазии.
  • 1 млн 729 тыс. рублей дополнительно выделено аппарату Уполномоченного по правам человека на увеличение штатов и приобретение машины;
  • бюджет Минздрав увеличен на 2 млн 500 тыс. рублей для приобретения реактивов для лаборатории Онкоцентра;
  • Госкомитет по физкультуре и спорту получит 9 млн 500 тыс. рублей (на увеличение зарплаты сотрудникам, строительство двух детских площадок и 500 тысяч рублей - на памятник олимпийской чемпионке Саиды Гумба).

Увеличивается финансирование расходов подведомственных министерству культуры и историко-архитектурного наследия:

  • 2 млн 100 тыс. руб.  выделяется Абхазскому государственному драмтеатру, университету, а 1 млн 100 тыс. руб. – РУСДРАМу ( на зарплату молодым актерам – выпускникам российских театральных вузов);
  • 687 тыс. рублей выделено Госфилармонии им. Р. Гумба – на содержание ансамбля народных инструментов;
  • киностудии «Абхазфильм» получит дополнительно 1 млн рублей;
  • 1 млн 500 руб. - на кинофестиваль. ,

Увеличены расходы Госкомитета по молодежной политике на 4 млн рублей.

В связи с увеличением Республиканского бюджета было предложено увеличить бюджет благотворительного фонда «Азхара» с 30 млн до а 40 млн рублей.

Предусмотрены межбюджетные трансферы на сумму 22,5 млн рублей, в том числе в Сухумский район поступит дополнительно 17,5 млн рублей, 5 млн рублей – это целевые средства, которые пойдут на благоустройство Нового района в Сухуме.

Депутаты также приняли бюджеты на 2019 год Пенсионного фонда, Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Фонда социального страхования и охраны труда, Фонда ОМС, Фонда репатриации и Дорожного фонда.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 28 декабря 2018 18:34

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