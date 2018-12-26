ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРАВОМЕРНОСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА В СВЯЗИ С ПОМИЛОВАНИЕМ ГЕОРГИЯ ЛУКАВА ПЕРЕДАДУТ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Сухум. 27 декабря 2018 года. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли постановление о передаче в Конституционный суд заключения парламентской комиссии по правомерности конституционных полномочий президента в связи с помилованием Георгия Лукава.

«Весь пакет документов собран и готов к передаче в суд. Согласно юрисдикции Конституционного суда, при рассмотрении парламентского запроса необходимо присутствие представителя парламента и я готов представлять в суде Народное Собрание», - сказал председатель комиссии Рауль Лолуа.

И хотя вначале речь шла о том, что парламент в суде будет представлять один человек, потом проголосовали за двух представителей, однако со второй кандидатурой пока не определились.

25 декабря 2017 года по указу президента Абхазии был отпущен на свободу участник вооруженного формирования «Лесные братья» Георгий Лукава, осужденный 25 сентября 2013 года Верховным судом Республики Абхазия за совершение на территории Абхазии преступлений террористической направленности. Лукава был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 203 "Создание банды"; п.п. 3,4 и 6 ст. 104 "Убийство", п. "а" ч. 3 ст. 119 "Похищение человека" Уголовного кодекса Республики Абхазии, и приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 225 тысяч рублей.

Освобождение Лукава привело к стихийному митингу у стен парламента, который проходил 4 и 5 января 2018 года. Парламентская комиссия решила передать материалы по помилованию гражданина Грузии в Конституционный суд Абхазии и в кратчайшие сроки представить в парламент изменения в законодательство, ограничивающие помилование в отношении лиц, совершивших особо тяжкие правонарушения на территории Абхазии.