В АБХАЗИИ ЗАПРЕТИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАЙНИНГУ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 29 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Абхазии временно запретили деятельность по майнингу криптовалют.

В связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Республики Абхазия, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия Правительство Республики Абхазия приняло Постановление "О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов".

Текст постановления гласит:

1. Запретить осуществление на территории Республики Абхазия деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей до устранения условий ограниченности ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия.