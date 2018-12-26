В АБХАЗИИ ЗАПРЕТИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАЙНИНГУ КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 29 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. В Абхазии временно запретили деятельность по майнингу криптовалют.
В связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Республики Абхазия, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия Правительство Республики Абхазия приняло Постановление "О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов".
Текст постановления гласит:
1. Запретить осуществление на территории Республики Абхазия деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей до устранения условий ограниченности ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия.
2. РУП «Черноморэнерго»:
– осуществить мероприятия по выявлению потребления электроэнергии потребителями с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей в целях майнинга криптовалют и принять меры по прекращению такого электропотребления;
– усилить работу по ограничению подачи электроэнергии потребителям, имеющим неурегулированную задолженность за потребленную электроэнергию.
3. Руководителям государственных (республиканских и местных) предприятий, учреждений и организаций не предоставлять принадлежащее им имущество для осуществления деятельности по майнингу криптовалют.
4. Министерству внутренних дел Республики Абхазия и Службе государственной безопасности Республики Абхазия оказывать содействие РУП «Черноморэнерго» в реализации пункта 2 настоящего Постановления.
5. Министерству экономики Республики Абхазия для целей реализации настоящего Постановления дать нормативное определение понятиям: «криптовалюта», «майнинг криптовалют», «мощность Единого оператора передающих и распределительных сетей».
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