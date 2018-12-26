ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ 2018 ГОДА ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЕГО ОКОНЧАНИЯ

Пред тем, как перейти к цифрам, вице-премьер, министр финансов Джансух Наба предоставил информацию о том, с чем связаны изменения, вносимые в бюджет РА. По его словам, эта корректировка носит технический характер и нужна для приведения в соответствие бюджетных данных РА с бюджетными данными Российской Федерации.

Нанба пояснил, что в текущем финансовом году в РФ была произведена корректировки федерального бюджета, что сказалось и на бюджете Абхазии.

Согласно внесенным изменениям, государственный бюджета РА на 2018 год составил по доходам 9,590 млрд рублей, по расходам – 9,892 млрд рублей. Дефицит госбюджета – 302 млн рублей, при этом 270 млн рублей – это дефицит республиканского бюджета.

«Уточнена и доходная часть республиканского бюджета в размере 7,521 млрд рублей, расходная - 7,791 млрд рублей.

Общий объем доходов республиканского бюджета увеличен на 88,5 млн рублей, плюс – финансовая помощь Российской Федерации 500 млн рублей - в целях социально-экономического развития РА и минус 420 млн рублей – финпомощь РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы», - пояснил Нанба.

Зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба сообщил, что они только за два дня до заседания сессии парламента получили новые данные по изменению бюджета 2018 года, поэтому не смогли составить заключение по этому вопросу.

По его словам, сокращается не только финансовая помощь по линии Инвестпрограммы на 420 млн рублей, но и по другим статьям бюджета на 102 млн рублей.

«Из этих 102 млн рублей примерно 22 млн рублей разбросаны по статьям местных бюджетов, финансируемых из республиканского бюджета. Остальные 80 млн рублей не дошли до адресатов, и именно они и сокращаются. Эти деньги были предназначены на зарплаты отдельным категориям бюджетников – работникам в сферах образования, культуры, здравоохранения и соцобеспечения», - уточнил Отырба.

«Мы поднимали этот вопрос в парламентском комитете, делали запрос в Минфин, чтобы они нам предоставили всю информацию… Нам объясняют, что все деньги пошли на увеличение зарплаты, а подтверждающие документы не дают», - сказал представитель Контрольной палаты.

Отырба отметил, что «Минфин представил документы только о том, что ежемесячно в местные бюджеты направляют по 5 млн рублей и 3,525 млн рублей - организациям, подведомственным республиканскому бюджету».

«Я считаю, что это недостоверная информация, и на местах увеличения зарплаты не было. Заплата выдавалась по старым окладам», - подчеркнул представитель КП.

В свою очередь, Джансух Нанба пояснил, что в данном случае речь идет о софинасировании и касается увеличения зарплаты отдельным категориям бюджетников.

По его словам, резкое повышение зарплаты произошло в 2016 году за счет предоставления финансовой помощи Российской Федерацией.

«В 2016 году планка уже была повышена, соответственно в последующие годы, чтобы не сокращать зарплату бюджетникам, нам пришлось поддерживать этот уровень зарплаты самим, потому что финпомощь на зарплату нам пришла только в 2016 году. Это была разовая акция, а дальше нам самим пришлось платить. Но у нас таких денег не было, поэтому вновь было принято совместное с российской стороной решение о софинсировании зарплаты», - сказал Нанба.

Он отметил, что если бы в Минфине или в Минтруда были какие-то нарушения, то их обязательно выявили бы во время недавней тщательной проверки Счетной палаты РФ. Более того, не состоялось бы подписание последнего протокола российско-абхазской Межправкомсиссии, который продлевает действие соглашения и устанавливает следующие целевые показатели этой помощи.

По словам депутата Рауля Лолуа, депутаты секвестрируют бюджет 2018 года второй за год.

«Вы считаете 1500 рублей – резким скачком роста зарплаты?» - спросил депутат у вице-премьера.

Лолуа привел примеры: в Гулрыпшском районе в детских садах и школах зарплата в 2017 году составила 10 тысяч рублей, в то время, как в 2016 году – 15 тысяч рублей. В Очамчырском районе зарплата этой категории бюджетников в 2017 году составляла 17 тысяч рублей, а в 2018 году - 17 364 рубля. В Ткуарчалском районе зарплата учителей - 10 200 рублей.

«Никакого увеличения зарплаты нет, более того, по некоторым позициям она уменьшилась. Такая же ситуация по линии здравоохранения», - подчеркнул Лолуа.

Джансух Нанба еще раз пояснил, что это было разовое увеличение зарплаты только в 2016 году. Что касается уменьшения сумм, то это вызвано выравниваем зарплат по всем районам.

«Это очень сложные расчеты по взаимовычетам между республиканским и местными бюджетами. Нас проверяют постоянно, в том числе и прокуратура», - подчеркнул Нанба.

В ответ Рауль Лолуа пошутил: «Вы так запутали бюджет, что даже прокуратура запуталась».

В итоге, депутаты все же проголосовали за внесение изменений в республиканский бюджет 2018 года.