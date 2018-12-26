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декабря 28 2018

ЛИДЕРЫ МОЛДАВИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ В 2019 ГОДУ НАМЕРЕНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ

КИШИНЕВ, 28 декабря. ТАСС. Лидеры Молдавии и Приднестровья выступают за возобновление переговоров по урегулированию конфликта…
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 2019 ГОДА
декабря 28 2018
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АННА НЕТРЕБКО И АНДРЕА БОЧЕЛЛИ ВЫСТУПЯТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
декабря 20 2018
АННА НЕТРЕБКО И АНДРЕА БОЧЕЛЛИ ВЫСТУПЯТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

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Абхазия Информ

ДАУРУ КОВЕ ПРИСВОЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА

Новости Суббота, 29 декабря 2018 13:20
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Сухум. 29 декабря 2018 г.  Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении министру иностранных дел Республики Абхазия Дауру Кове дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

С октября 2016 г. Даур Кове возглавляет внешнеполитическое ведомство Абхазии. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 29 декабря 2018 13:24

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