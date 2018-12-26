ДАУРУ КОВЕ ПРИСВОЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА
Новости Суббота, 29 декабря 2018 13:20
Сухум. 29 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении министру иностранных дел Республики Абхазия Дауру Кове дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.
С октября 2016 г. Даур Кове возглавляет внешнеполитическое ведомство Абхазии.
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