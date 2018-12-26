СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ!
Сухум. 29 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. С детства мы знаем, что самый волшебный праздник – это Новый Год. Дети с родителями наряжают елку и, конечно, спрятавшись от всех, пишут письмо Деду Морозу о своих мечтах и о том, что они хотят увидеть под елочкой.
А теперь представьте себе детишек, которым в течение года приходится не только хорошо себя вести, но еще упорно трудиться и лечиться, чтобы и для мамы когда-нибудь исполнилось заветное желание - и ее самый любимый малыш на свете стал здоровым!!! А именно это они и просят у Деда Мороза.
Как и раньше, наш фонд и в этом году запустил акцию «Стань Дедом Морозом», чтобы подарить детям праздник, помочь им поверить в чудо, и хоть на мгновение забыть о своей болезни. Им, как никому другому, очень хочется сказки и волшебства.
С этой целью мы обзвонили более 50 подопечных фонда, кто еще верит в Деда Мороза и ждет новогоднее чудо! У каждого ребенка (или у мамы) мы узнали о подарках, которые дети ждут от Деда Мороза и Снегурочки. Их пожелания мы выставляли в социальные сети, чтоб у каждого желающего была возможность отреагировать, передать подарок.
За кротчайший срок все подарки были собраны. Неравнодушные люди приносили и передавали подарки в офис Фонда. Многие, у кого не было возможности лично привезти подарок, перечисляли деньги на покупку подарков.
На призыв к участию в акции откликнулись десятки добрых людей, приняли участие в акции и крупные организации. За несколько дней до главного праздника все подарки были развезены Дедом Морозом и Снегурочкой. Искренние положительные эмоции детей, получивших подарок от Деда Мороза и Снегурочки, являются бесценными и самым лучшим видом ответа на добро, которое сделали неравнодушные люди.
Еще одно предновогоднее чудо для подопечных фонда сотворил Главный Партнер фонда, торговая компания «Премиум» - эксклюзивный дистрибьютор известных мировых брендов и лидеров алкогольного рынка Абхазии.
Торговая компания «Премиум» передала фонду сладкие подарки на каждого подопечного.
Хочется отдельно поблагодарить магазин «Харзаман», являющийся официальным партнером Фонда «Ашана», за оказанную поддержку и подаренную детям возможность поверить в чудо. Магазин «Харзаман» передал подарки для всех подопечных!
Невозможно не отметить, что «Премиум» и «Харзаман» помимо ежемесячных перечислений на ведение административно-хозяйственной деятельности фонда и организацию лечения, участвуют во всех акциях фонда и выступают инициаторами новых благотворительных акций.
Мы, также говорим спасибо генеральному директору Государственного русского театра драмы за предоставленные костюмы главных героев Нового Года – Деда Мороза и Снегурочки.
Спасибо всем участникам акции за то, что помогаете детям поверить в чудеса и добро! Все дети получили подарки, о которых просили. Благодаря вам дети в очередной раз поверили в чудо и в то, что Дед Мороз и Снегурочка существуют!
И этой чудесной, доброй акцией наш фонд завершил свой плодотворный благотворительный 2018 год, который войдет в историю КБФ «Ашана» как один из успешных годов!
Культурно-благотворительный фонд Ашана, Мактина Джинджолия.
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