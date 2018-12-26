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Абхазия Информ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА АСИДА ШАКРЫЛ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ

Новости Суббота, 29 декабря 2018 13:58
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА АСИДА ШАКРЫЛ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ

Сухум. 29 декабря 2018 г. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл поздравляет всех жителей Абхазии с Наступающим Новым 2019 годом.

«Недолгий опыт работы института Уполномоченного показывает, что в обществе все больше стали понимать важность соблюдения прав человека. Люди все чаще стали обращаться в государственные структуры не как простые просители, а как граждане, осознающие свои права и добивающиеся справедливых решений. Крайне важно, чтобы наши суды, вся правовая система Абхазии неизменно укрепляли веру граждан в справедливость, а задача института Уполномоченного способствовать этому», - отмечается в тексте поздравления.    

Асида Шакрыл выражает уверенность в том, что залогом стабильности и развития Абхазии является защита прав и свобод, уважение человеческого достоинства и забота о каждом жителе республики, независимо от его национальной или религиозной принадлежности, являются

Она желает всем в Новом году крепкого здоровья, мира, взаимоуважения и благополучия.  

***

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Дорогие жители Абхазии!

Прошел еще один год независимой жизни нашей республики. В прошедшем году наконец-то открылся Офис Уполномоченного по правам человека и созданы условия для его полноценного функционирования.

Недолгий опыт работы института Уполномоченного показывает, что в обществе все больше стали понимать важность соблюдения прав человека. Люди все чаще стали обращаться в государственные структуры не как простые просители, а как граждане, осознающие свои права и добивающиеся справедливых решений. Крайне важно, чтобы наши суды, вся правовая система Абхазии неизменно укрепляли веру граждан в справедливость, а задача института Уполномоченного способствовать этому.  

К сожалению, в нашей стране еще немало проблем. Выражаю надежду на то, что в 2019 году наше государство будет более эффективно работать по такими направлениям, как преодоление бедности и неравенства людей перед законом, защита прав несовершеннолетних детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, социальная защита людей с особыми потребностями, справляясь и с другими насущными проблемами.

Я уверена, что защита прав и свобод, уважение человеческого достоинства и забота о каждом жителе нашей маленькой Абхазии, независимо от национальной или религиозной принадлежности, являются залогом стабильности и развития нашей Республики.

Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, мира, взаимоуважения и благополучия!

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 29 декабря 2018 14:03

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