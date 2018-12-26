КБФ «АШАНА»: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В АБХАЗИИ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ДЕЙСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Самым большим достижением фонда, конечно же, является спасение жизни детей. В 2018 году в ходе акции «Спасем жизнь вместе» фонд привлек более 8 млн рублей благотворительных денежных средств, благодаря чему за год было оплачено медицинское лечение 26 подопечных фонда. Детям были проведены операции, многие прошли курсы реабилитации и диагностики в России, Хорватии и Армении.

Сухум. 29 декабря 2018 г. Абхазия-Информ . Конец уходящего года - самое время для подведения итогов о проделанной работе. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» сроделал не мало благотворительных дел в 2018 году..

Это удалось выполнить благодаря объединению усилий неравнодушных людей, которые разными способами оказывали помощь в сборе средств, в том числе осуществляя денежные перечисления с помощью высоких технологий, позволяющих делать пожертвования быстро, просто и прозрачно.

Так, в начале года была открыта пластиковая карта Сбербанка в трех валютах (рубли, доллары, евро), и теперь помогать стало проще.

Фонд сам проводил ежегодные благотворительные акции с целью сбора денежных средств для оказания помощи подопечным, а также активно участвовал в благотворительных акциях, проводимых в его поддержку («Выставка-продажа картин подопечных фонда «Ашана», «Благотворительная выставка-продажа картин Эрика Микая», Акция «Добрый Сухум» в помощь подопечным фонда, Арт-фестиваль «Прогулка по набережной» и др.). Подобных благотворительных акций за минувший год было проведено 15.

Были даны благотворительные концерты с участием абхазских артистов, а также с артистов из России в помощь подопечным фонда.

Фонд «Ашана» принял участие в форуме «Солнечный берег. Точка Роста» в Махачкале и в Пермском Международном Форуме Добровольцев.

Немалым достижением мы считаем то, что Фонд начал принимать пожертвования в трёх криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте ashanakbf.io. Это стало возможным после подписания меморандума о сотрудничестве между Культурно-благотворительным фондом «Ашана» и компанией «NEM в рамах девятого Абхазо-Российского делового форума.

КБФ «Ашана» в 2018 году, открыв новое направление по международному сотрудничеству, поставил перед собой амбициозную цель – налаживание и развитие плодотворного сотрудничества с нашими соотечественниками, проживающими по всему миру, для последующего совместного участия в благотворительных акциях фонда.

В 2018 г. фонд объявил о начале новой международной благотворительной акции «От сердца к сердцу».

«От сердца к сердцу» - это проект, который дает возможность всем нашим соотечественникам, живущим за пределами Абхазии, участвовать, а главное, инициировать благотворительные акции по сбору средств для лечения подопечных фонда «Ашана».

Этот проект успешно стартовал в начале декабря сольным концертом детского хореографического ансамбля «Гагрипш». Также, в рамках благотворительной акции, состоялась выставка детского творчества "Зимняя Абхазия".

3 декабря, в первый понедельник зимы, стартовала акция «Щедрый Понедельник», цель которой – вовлечь как можно больше людей в спасение жизни тяжелобольных подопечных КБФ «Ашана». Акция "Щедрый понедельник" будет проходить в Абхазии каждый понедельник с декабря по март.

Успешно была проведена акция «Стань Дедом Морозом!». Как и раньше, наш фонд и в этом году запустил акцию «Стань Дедом Морозом!» с целью подарить детям праздник, помочь им поверить в чудо и хоть на мгновение забыть о своей болезни. Им, как никому другому, очень хочется сказки и волшебства.

В кратчайший срок все подарки были собраны. Неравнодушные люди приносили, передавали подарки в офис Фонда. Многие, у кого не было возможности лично привезти подарок, перечисляли деньги на покупку подарков. На призыв к участию в акции откликнулись десятки добрых людей, приняли участие в акции и крупные организации. За несколько дней до главного праздника все подарки были развезены Дедом Морозом и Снегурочкой. Искренние положительные эмоции детей, получивших подарок от Деда Мороза и Снегурочки, являются бесценными и самым лучшим видом ответа на добро, которое сделали неравнодушные люди.

И этой чудесной, доброй акцией наш фонд завершил 2018 год, который войдет в историю фонда как один из успешных годов!

За год было сделано немало, и фонд не останавливается на достигнутом. «Ашана» будет развиваться и расширять территорию благотворительности.

Отдельно хочется отметить работу в направлении объединения усилий благотворительных, государственных, республиканских и коммерческих организаций, которая дает возможность оказывать всестороннюю помощь.

Эти достижения на фоне развития движения волонтерства говорят о том, что благотворительность в Абхазии выходит на новый доверительный и действенный уровень.

Дальше – больше!

Мактина Джинджолия, директор КБФ "Ашана".