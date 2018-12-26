ПОЧЕМУ НА НОВЫЙ ГОД ПРИНЯТО НАРЯЖАТЬ ЕЛКУ?

Украшать дома ветками растений, которые никогда не сбрасывают свое «одеяние», начали еще до распространения христианства на территории Северной Европы. Считалось, что в ветвях деревьев живут духи, и, украшая дерево, их пытались задобрить. Возможно, для древних людей ветки хвойных деревьев символизировали вечную жизнь. Кроме того, считалось, что Солнце особенно благоволило вечнозеленым деревьям. Поэтому, встречая день зимнего солнцестояния, древние германцы украшали жилища ветвями ели.

Появление обычая ставить в домах ель в праздник Рождества Христова предание связывает с именем святого Бонифация (7-8 век). Считается, что проповедуя в Германии среди язычников и рассказывая им о Рождестве Христовом, он срубил дуб, посвященный богу грома Тору, чтобы показать язычникам, насколько бессильны были их боги. Дуб, падая, повалил несколько деревьев, кроме ели. И святой Бонифаций назвал ель «деревом Младенца Христа». По-видимому, сначала ёлки устанавливались в праздник Рождества без украшений. А собственно обычай наряжать ель установился после Реформации в протестантских странах. Согласно самой известной из легенд, начало традиции украшать елку положил Мартин Лютер в 1513 году. Согласно преданию, именно немецкий реформатор в Рождественский Сочельник украсил верхушку ёлки звездой в память о Вифлеемской звезде.

В Россию обычай украшать ель на Рождество привез Петр I. Накануне 1700 года Петр повелел Новый Год отмечать 1 января (вместо 1 сентября). Тогда же указом Петра I было велено: «по улицам… перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых… стоять тому украшению января в первый день».

Однако в ту пору традиция наряжать ёлку не прижилась – возможно, связано это с тем, что на Руси еловыми ветками принято было выстилать путь покойного на погост, поэтому хвойное дерево не ассоциировалось с праздничным весельем.

Считается, что возродила традицию княгиня Александра Федоровна (немка по происхождению), ставшая женой русского царя Николая I. В 1818 году в Сочельник она повелела поставить в помещениях царского двора в Москве ели, украшенные конфетами и фруктами. После восхождения на престол Николая I традиция устанавливать ёлку под Рождество распространилась за пределы царской резиденции, а уже с конца 1840-х годов в Москве и Петербурге каждую зиму стали открываться ёлочные базары. При этом, по некоторым источникам, традиция всё равно приживалась достаточно трудно, и повсеместным украшением елка в России стала только в конце XIX столетия.

В советское время изначально ёлка не приветствовалась, так как «напоминала» о религии и Рождестве. Так, с началом гонений на православие в немилость попала и рождественская ель: ставить её в доме стало даже опасно. Но вот 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась статья под заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!» Сталин поддержал инициативу, а зеленая красавица вышла из опалы и стала символом наступающего нового года: были организованы ёлочные празднества, в магазинах появились ёлочные украшения. Так рождественская ёлка трансформировалась в новогоднюю (на её макушку в СССР надевали вместо Вифлеемской - пятиконечную звезду).

Сегодня хвойное дерево является неотъемлемым символом Нового года для большинства семей и неизменно ассоциируется с праздничным весельем, Дедом Морозом и подарками. Вместе с тем в рамках церковной символики зеленые красавицы являются одним из атрибутов праздничного украшения храмов к Рождеству.

http://www.aif.ru/ny/nydontknows/1038348

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ОТКУДА ВОЗНИКЛА ТРАДИЦИЯ СТАВИТЬ ЕЛКУ НА НОВЫЙ ГОД И ПОЧЕМУ ИМЕННО ЕЛКА?

Традиция наряжать деревья на Новый год началась с языческих времен. Тогда на праздник Новолетие, который праздновали в марте, славяне наряжали все деревья подряд, правда, кроме ели. Наряжая деревья, они считали, что угождают добрым духам, ель же была «дерево смерти», с ним связаны погребальные ритуалы (еловые лапы бросают на пол в доме покойника, выстилают ими дорогу к кладбищу, венки делают из еловых веток).

В Петровскую эпоху, основой для праздников стали традиции Запада. Петр 1 перенес Новый год на 1 января и перенял ель в качестве новогоднего дерева у протестантской Германии. По указу Петра на Новый год каждый должен был украшать целыми хвойными деревьями или ветками – ворота, улицы, дороги, крыши трактиров. Но за 50 лет традиция не прижилась, и после смерти Петра, ёлки оставили только для обозначения питейных заведений. Привязывали ёлку к колу и устанавливали на крыше или у ворот кабака. В народе кабаки так и стали называть «ёлки». «Пойдем под ёлку» – значит идти в кабак, «ёлку поднять» - пьянствовать, «ёлкин» - состояние алкогольного опьянения.

В XIX веке ёлки начали устанавливать в домах петербургские немцы, как рождественское дерево. Это «немецкое обыкновение» стало стремительно распространяться среди столичной знати и дошло до царской семьи. Первую домашнюю рождественскую елку установил Николай I, после чего по примеру царской семьи ёлку стали устанавливать в гостиных знатных семей Петербурга. В итоге к концу XIX века елка стала неизменным атрибутом Рождества, правда, ненадолго. После Октябрьской революции ель была запрещена, так как символизировала старые царские обычаи.

Из забытья хвойное дерево спасла газета «Правда» и знаменитая фраза Сталина: «Жить надо лучше, жить надо веселее». 28 декабря 1935 года газета «Правда» опубликовала материал с заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Вскоре вечнозеленая попала под амнистию и с тех пор стала символом Нового года в России.

https://thequestion.ru/questions/34691/otkuda-voznikla-tradiciya-stavit-elku-na-novyi-god-i-pochemu-imenno-elka