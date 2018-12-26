КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым календарём. Обычай праздновать Новый год существовал уже в Древней Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Большинство стран отмечает Новый год именно 1 января, в первый день года по григорианскому календарю. Новогодние празднования с учётом поясного времени всегда начинаются в Тихом океане на островах Кирибати. Последними провожают старый год жители островов Мидуэй в Тихом океане.

Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к проведению различных праздников. Иногда среди таких традиций встречаются очень экзотические, необычные и экстравагантные. Давайте посмотрим, как отмечают Новый год в разных странах мира.

Для тех, кто хочет весь год путешествовать с удовольствием, т.е. для нас с вами, лучше всего отмечать Новый год по-эквадорски. Эквадорская традиция предписывает: пока часы бьют 12 раз, надо бегать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома (можно вокруг стола).

Новый год - поистине интернациональный праздник, но в разных странах его празднуют по-своему. Итальянцы выкидывают из окон старые утюги и стулья со всей южной страстью, жители Панамы стараются как можно громче шуметь, для чего включают сирены своих машин, свистят и кричат. На Эквадоре особое значение придают нижнему белью, которое приносит любовь и деньги, в Болгарии выключают свет, потому что первые минуты Нового года - это время новогодних поцелуев. В Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы загребать счастье.

Германия. Санта Клаус приезжает к немцам на осле

Начнем с Германии, откуда на весь мир распространилась традиция украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, там эта традиция появилась еще в далекие времена Средневековья. Немцы считают, что Санта Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети кладут сено – чтобы его угостить. А в Берлине у Бранденбургских Ворот происходит самое интересное: сотни тысяч людей произносят тосты за воссоединение Восточной и Западной Германии – там праздник отмечается очень эмоционально.

Италия. В Новый Год из окон летят утюги и старые стулья

Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его со страстью, свойственной южанам: в окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся место непременно займут новые вещи.

На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи, чечевица и виноград - символы долголетия, здоровья и благополучия.

В итальянской провинции издавна существует такой обычай: 1 января рано утром домой необходимо принести воду из источника. "Если тебе нечего подарить друзьям, - говорят итальянцы, - подари воду с оливковой веточкой". Считается, что вода приносит счастье.

Для итальянцев также важно, кого они первым встретят в новом году. Если 1 января первым встречным, которого увидит итальянец, будет монах или священник - это плохо. Нежелательно также встретится с маленьким ребенком, а встретить горбатого деда - это к счастью.

Эквадор. Белье красного цвета - к любви, желтого - к деньгам

В Эквадоре ровно в полночь куклы будут сожжены под так называемый "плач вдов", которые оплакивают своих "плохих мужей". Как правило, "вдов" изображают мужчины, переодетые в женские одежды, с макияжем и в париках.

Для тех, кто хочет весь год путешествовать, традиция предписывает: пока часы бьют 12 раз, бегать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома.

Вы хотите сильно разбогатеть в наступающем году или обрести большую любовь? Чтобы деньги в новом году "падали как снег на голову", необходимо, как только часы пробьют 12, надеть нижнее белье желтых оттенков.

Если нужны не деньги, а счастье в личной жизни, то белье должно быть красного цвета.

Хорошо женщинам – они могут верхнюю часть своего нижнего белья выбрать желтого цвета, а нижнюю красного, или наоборот А как быть мужчинам, если хочется и того и другого?

Лучший способ избавления от всех грустных моментов, случившихся в уходящем году, эквадорцы видят в том, чтобы выбросить на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется все плохое.

Швеция. Новый год - праздник света

А вот Швеция подарила миру первые стеклянные елочные игрушки (в 19 веке). Там на Новый год принято не гасить в домах свет и ярко освещать улицы – это настоящий праздник света.

В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены.

ЮАР. Полиция закрывает кварталы для движения транспорта - из окон летят холодильники

Не стоит ходить под окнами в ЮАР во время празднования Нового года

В промышленной столице этого государства - Йоханнесбурге - жители одного из кварталов традиционно отмечают Новый год, выбрасывая их окон различные предметы - от бутылок до крупногабаритной мебели.

Полиция ЮАР уже закрыла квартал Хилброу для движения автотранспорта и обратилась к проживающим в районе с просьбой не выбрасывать холодильники из окон в новогоднюю ночь. По словам представителя полиции, в связи с существующей традицией этот квартал считается самым опасным в городе.

"Мы распространили тысячи листовок с просьбой не выкидывать из окон такие предметы как холодильники и не стрелять в воздух из огнестрельного оружия", - заявил представитель южноафриканской полиции Крайбн Нэду.

В новогоднюю ночь этот квартал будут патрулировать около 100 полицейских.

Англия. Чтобы быть вместе целый год, влюбленные должны поцеловаться

В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой веселое карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары.

Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.

Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для ослика.

О приходе Нового года возвещает колокол. Правда звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это "шепотом" - одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, и они начинают громогласно звонить в честь Нового года.

В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в будущем году, должны поцеловаться под веткой омелы, считающейся магическим деревом.

В английских домах к новогоднему столу подают индейку с каштанами и жареным картофелем под соусом, а также тушеную брюссельскую капусту с мясными пирогами, после чего следуют пудинг, сладости, фрукты.

На Британских островах имеет большое распространение обычай "впуска Нового года" - символический рубеж перехода от прошлой жизни к новой. Когда часы бьют 12, открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом часов открывают переднюю дверь, впуская Новый год.

США

Для американцев новый год наступает тогда, когда огромные светящиеся часы на Times Square покажут 00:00. В этот момент собравшиеся на площади тысячи людей начинают целоваться и со всей силы жать на автомобильный гудок. А остальные жители страны понимают - вот он, Новый год. Можно приступать к традиционному блюду из темного гороха. Считается, что именно он приносит удачу.

В США, где в 1895г. у Белого дома была повешена первая в мире светящаяся электрическая гирлянда, и откуда по миру распространилась традиция писать себе «новогодние задания» с обещаниями и планами на грядущий год, торжественные застолья устраивать не принято, как и дарить подарки, там все это устраивают только на Рождество, а ёлочки они обязательно пересаживают в грунт, а не выбрасывают, как у нас.

Шотландия. Нужно поджечь бочку с дегтем и прокатить ее по улице

В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах праздник встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. По обычаю на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая, таким образом, Старый год и приглашая Новый.

Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в новом году, зависит удача или неудача в семье на весь следующий год. Большую удачу, по их мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. Эта традиция называется "ферст футинг".

На Новый год готовят особые традиционные блюда: на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, особый сорт сыра - кеббен, на обед - вареного гуся или бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте.

Гости должны непременно принести с собой кусочек угля, чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в полночь распахиваются настежь двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый Год.

Ирландия. В почете пудинги

Ирландское Рождество - это в большей степени религиозный праздник, чем просто развлечение. Зажженные свечки ставят около окна в вечер перед Рождеством, в помощь Иосифу и Марии, если они ищут приют.

Ирландские женщины пекут специальное угощение seed cake для каждого члена семьи. Они также делают три пудинга - один на Рождество, другой на Новый Год и третий - на канун Крещения.

Колумбия. Старый год расхаживает на ходулях

Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него не умеет устраивать фейерверки.

Накануне Нового года на улицах Боготы проходит парад кукол: десятки кукольных клоунов, ведьм и других сказочных персонажей, прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам Канделарии - самого древнего района колумбийской столицы, прощаясь с жителями города.

Австралия

Новый год в Австралии начинается первого января. Но как раз в это время там стоит такая жара, что Дед Мороз и Снегурочка разносят подарки в купальных костюмах.

Небо над Сиднеем сверкает многочисленными салютами и фейерверками, которые видны с расстояния 16-20 километров от города.

Вьетнам. Новый Год приплывает на спине карпа

Новый год, Праздник Весны, Тет - все эти названия самого веселого вьетнамского праздника. Ветви расцветающего персика - символ Нового года - должны быть в каждом доме.

Дети с нетерпением ждут полночи, когда можно начать пальбу маленькими самодельными хлопушками.

Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному календарю, между 21 января и 19 февраля, когда здесь наступает ранняя весна. За праздничным столом - букеты цветов. В новогоднюю ночь принято дарить друг другу веточки персикового дерева с набухшими почками. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры в парках, садах или на улицах, у костров собираются несколько семей. На углях готовятся особые лакомства из риса.

В эту ночь забываются все ссоры, прощаются все обиды. Вьетнамцы считают, что в каждом доме живет бог, и в Новый Год этот бог отправляется на небеса, чтобы там рассказать, как провел уходящий год каждый из членов семьи.

Когда-то вьетнамцы верили, что бог плавает на спине карпа. В наше время на Новый год вьетнамцы иногда покупают живого карпа, а потом выпускают его в реку или пруд. Они также полагают, что первый человек, который войдет в их дом в Новом Году, принесет удачу или неудачу в наступающем году.

Непал. Новый Год встречают с восходом солнца

В Непале Новый год встречают с восходом солнца. Ночью, когда полная Луна, непальцы зажигают огромные костры и кидают в огонь ненужные вещи. На следующий день начинается Праздник красок. Люди разрисовывают себе лица, руки, грудь необычным узором, а потом танцуют и поют песни на улицах.

Франция. Главное - обнять бочку с вином и поздравить ее с праздником

Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул "бобового короля" и в праздничную ночь все подчиняются его приказам.

Сантоны - деревянные или глиняные фигурки, которые ставят возле елки. По традиции, хороший хозяин-винодел непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.

Финляндия. Родина Деда Мороза

Финны не любят отмечать Новый год дома

В заснеженной Финляндии основным зимним праздником считается Рождество, которое отмечают 25 декабря. В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, оставляя на радость детворе большую корзину с подарками.

Новый год - своего рода повторение Рождества. Вновь вся семья собирается у ломящегося от разнообразных яств стола. В новогоднюю ночь финны пытаются узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его затем в холодную воду.

Куба. Из окон выливают воду

Детский новогодний праздник на Кубе называется День Королей. Королей-волшебников, приносящих подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. Накануне дети пишут им письма, в которых рассказывают о своих заветных желаниях.

Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают выливать ее из окон. Так все жители острова Свободы желают Новому году светлого и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев.

Панама. Самый громкий Новый Год

В Панаме в полночь, когда Новый год только начинается, звонят во все колокола, завывают сирены, гудят автомобили. Сами панамцы - и дети, и взрослые - в это время громко кричат и стучат всем, что попадется им под руки. И весь этот шум для того, чтобы "задобрить" год, который наступает.

Венгрия. На Новый Год нужно посвистеть

В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового года предпочитают свистеть - причем, используя не пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки.

Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и призывают радость, благополучие. Готовясь к празднику, венгры не забывают о магической силе новогодних блюд: фасоль и грох сохраняют силу духа и тела, яблоки - красоту и любовь, орехи способны защитить от беды, чеснок - от болезней, а мед - подсластить жизнь.

Бирма. Удачу приносит перетягивание канатов

Новый год в Бирме начинается первого апреля, в самые знойные дни. Целую неделю люди от души поливают друг друга водой. Идет новогодний фестиваль воды - тинджан.

По древним поверьям, боги дождя живут на звездах. Иногда они собираются на краю неба поиграть друг с другом. И тогда на земле идет дождь, который обещает богатый урожай.

Чтобы получить благосклонность звездных духов, бирманцы придумали соревнование - перетягивание каната. В них принимают участие мужчины двух деревень, а в городе - двух улиц. А женщины и дети аплодируют и кричат, подгоняя ленивых духов дождя.

Израиль. Нужно есть сладкую пищу и воздерживаться от горькой

Новый год (Рош ха-Шана) празднуют в Израиле в первые два дня месяца Тишрей (Сентябрь). Рош ха-Шана - годовщина сотворения мира и начало царствования Бога.

Праздник Новый год - это день молитв. По обычаю, в канун праздника едят особую пищу: яблоки с медом, гранат, рыбу, как символическое выражение надежд на приходящий год. Каждая трапеза сопровождается короткой молитвой. В основном, принято есть сладкую пищу, и воздерживаться от горькой. В первый день нового года принято идти к воде и произносить молитву Ташлих.

Индия. Новый Год - праздник огней

В разных частях Индии Новый год отмечают в разное время года. В начале лета - праздник Лори. Дети заранее собирают у дома сухие ветки, солому, старые вещи. Вечером разжигают большие костры, вокруг которых танцуют и поют.

А когда наступает осень, празднуют Дивали - праздник огней. На крышах домов, на подоконниках расставляют тысячи светильников и зажигают их в праздничную ночь. Девочки пускают по воде маленькие лодочки, на которых тоже горят огоньки.

Япония. Лучший подарок - грабли, чтобы загребать счастье

Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считается, что это приносит здоровье и удачу в Новом году. В новогоднюю ночь они прячут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников - семь покровителей счастья.

Ледяные дворцы и замки, огромные снежные скульптуры сказочных героев украшают под Новый год северные японские города.

108 ударов колокола возвещают приход Нового года в Японию. По давнему поверью, каждый звон "убивает" один из человеческих пороков. Их, как считают японцы, всего шесть (жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность, зависть). Но у каждого из пороков есть 18 различных оттенков - вот по ним и звонит японский колокол.

В первые секунды Нового года следует засмеяться - это должно принести удачу. А чтобы счастье пришло в дом, японцы украшают его, точнее входную дверь, веточками бамбука и сосны - символами долголетия и верности. Сосна олицетворяет долголетие, бамбук - верность, а слива - жизнелюбие.

Еда на столе - тоже символическая: длинные макароны - знак долголетия, рис - достатка, карп - силы, фасоль - здоровья. В каждой семье готовят новогоднее угощение моти - колобки, лепешки, булки из рисовой муки.

Утром, когда Новый год вступает в свои права, японцы выходят из своих домов на улицу - встречать восход солнца. С первыми лучами они поздравляют друг друга и дарят подарки.

В домах ставят ветки, украшенные шариками моти, - новогоднее деревце мотибана.

Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан - Господин Новый год. Любимое новогоднее развлечение девочек - игра в волан, а мальчишки в дни праздника запускают традиционного воздушного змея.

Самый популярный новогодний аксессуар - грабли. Каждый японец считает, что иметь их необходимо, чтобы на Новый год было чем загребать счастье. Грабли из бамбука - кумаде - делают размером от 10 см до 1,5 м и украшают их разнообразными рисунками и талисманами.

Для того, чтобы задобрить Божество года, которое приносит счастье в семью, японцы строят перед домом небольшие воротца из трех бамбуковых палочек, к которым привязывают сосновые ветки. Более состоятельные люди покупают карликовую сосну, росток бамбука и маленькое деревце сливы или персика.

Лабрадор. Храните репу

В Лабрадоре хранят репу с летнего урожая. Ее выдалбливают изнутри, туда ставят зажженные свечки и дают детям. В провинции Nova Scotia, которая основана шотландскими горцами, веселые песни, перевезенные из Британии два столетия назад, поют каждое рождественское утро.

Чехия и Словакия. Дед Мороз в бараньей шапке

Веселый человечек, одетый в мохнатую шубу, высокую баранью шапку, с коробом за спиной, приходит к чешским и словацким детям. Его зовут Микулаш. Для тех, кто хорошо учился, у него всегда найдутся подарки

Голландия. Дед Мороз приплывает на корабле

В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его на пристани. Дед Мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям марципановые фрукты, игрушки, леденцовые цветы

Афганистан. Новый Год - начало сельскохозяйственных работ

Навруз - афганский Новый год - приходится на 21 марта. Это время начала сельскохозяйственных работ. Старейшина села проводит в поле первую борозду. В этот же день открываются веселые ярмарки, на которых выступают фокусники, канатоходцы, музыканты.

Китай. Нужно облиться водой, пока тебя поздравляют

В Китае сохранилась новогодняя традиция купания Будды. В этот день все статуи Будды в храмах и монастырях почтительно омывают в чистой воде из горных источников. А сами люди обливаются водой в тот момент, когда другие произносят в их адрес новогодние пожелания счастья. Поэтому в этот праздничный день все ходят по улицам в насквозь промокшей одежде.

Судя по древнему китайскому календарю, китайцы входят в 48 век. Согласно ему эта страна вступает в 4702 год. На григорианское летоисчисление Китай перешел лишь в 1912 году. Дата китайского Нового Года каждый раз варьируется в промежутке от 21 января до 20 февраля.

Иран. Все стреляют из ружей

В Иране Новый Год встречают в полночь 22 марта. В эту минуту гремят выстрелы из ружей. Все взрослые держат в руках серебряные монеты в знак безотлучного пребывания в родных местах в течение всего наступающего года. В первый день Нового Года, по обычаю, принято разбивать в доме старую глиняную посуду и заменять ее новой.

Болгария. Три минуты новогодних поцелуев

В Болгарии гости, родственники собираются на Новый год у праздничного стола и во всех домах на три минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются в темноте называют минутами новогодних поцелуев, тайну которых будет хранить темнота.

Греция. Гости носят камни - большие и маленькие

В Греции гости захватывают с собой большой камень, который бросают у порога, говоря слова: "Пусть богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень". А если большого камня не досталось, бросают маленький камешек со словами: "Пусть бельмо в глазу у хозяина будет столь маленьким, как этот камень".

Новый год - это день святого Василия, который был известен своей добротой. Греческие дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки подарками.

Южная Корея. Новый год

Корейцы с особенным трепетом относятся к каждому празднику и стараются провести его красиво, ярко и весело. Южная Корея — это страна, где праздники ценят и умеют проводить красиво. Не удивительно, что к традиционному для Страны утренней свежести восточному Новому году в процессе глобализации добавились еще западные зимние торжества.

Новый год в Южной Корее празднуется дважды — сначала по солнечному календарю (т.е. в ночь с 31 декабря на 1 января), а затем и по лунному (как правило, в феврале). Но если «западный» Новый год в Стране утренней свежести не несет особой символической нагрузки, то традиционный Новый год по лунному календарю в Южной Корее имеет особое значение.

Новый год в Корее начинается с католического Рождества. Как и в Европе, корейцы наряжают елку, а также готовят множество открыток и подарков для родных, близких, друзей и коллег. Стоит отметить, что рождественские торжества в Южной Корее проходят даже ярче, чем календарный Новый год, который празднуется весьма формально. Эти дни в Стране утренней свежести воспринимаются, скорее, как редкие выходные, нежели, праздничные. Потому, все стремятся выбраться в родной город, навестить родителей или просто отдохнуть за городом, например, в горах. Кстати, даже есть интересный горный маршрут, который позволяет встретить первый день нового года на вершине горы.

Мы тоже встречали Новый год на вершине, точнее на крыше дома своего!

Настоящий же Новый год в Южной Корее наступает по лунному календарю и еще называется «китайским Новым годом», так как распространился по Азии именно из Поднебесной. Этот праздник — самый любимый и важный для жителей Страны утренней свежести. Новый год по лунному календарю — это еще и самый продолжительный праздник в Южной Корее. Фестивали и гулянья продолжаются на протяжении 15 дней.

Главная новогодняя традиция Кореи — праздничный ужин, который принято проводить в кругу семьи. Согласно поверьям, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые считаются полноправными участниками торжества, поэтому на столе должно быть как можно больше блюд национальной корейской кухни. Есть еще и застолье в день Соллаль — первый день нового года. Все родственники собираются к богато накрытому столу, чтобы поздравить друг друга, обсудить текущие дела и планы на будущее.

Все последующие дни после наступления Нового года по лунному календарю в Южной Корее принято навещать родных и близких, поздравлять и преподносить подарки. Более того, по корейским традициям в первый день нового года необходимо исполнять обряд "сэбе" — торжественное поклонение родителям и всем страшим. Весь первый день нового года молодежь навещает старших и отбивает поклоны три раза подряд, падая на колени и прикладываясь лбом ко сложенным перед собой определенным образом рукам. Взамен старшие дарят детям традиционные корейские сладости и деньги.

Однако Новый год по лунному календарю в Южной Корее — это не только семейный, но еще и всенародный праздник. На протяжении 15 дней в стране проводятся уличные шествия, традиционные массовые гулянья с костюмированными плясками и маскарадами. Столь яркое зрелище не оставляет равнодушными ни самих корейцев, ни многочисленных туристов.

Малайзия

В Малайзии европейский Новый год празднуют в ночь с тридцать первого декабря на первое января. Этот праздник отмечается во всех малазийских штатах, кроме тех, где преобладает мусульманское население (например, в штатах Перлис, Келантан, Тренгану и некоторых других). Некоторые мусульмане все же принимают участие в новогодних празднованиях, хотя алкоголь для них запрещен.

Мы не мусульмане, поэтому отмечали Новый год по русским обычаям, хотя вместо елки у нас была пальма

В новогоднюю ночь малазийское телевидение не рекомендует водителям садиться за руль, так как всевозможные ДТП с участием автомобилей, управляемых нетрезвыми водителями, уже давно стали неотъемлемым атрибутом праздника. Для Малайзии Новый год не является официальным праздником, но благодаря значительному укреплению внешнеполитического положения государства и расширению ее политических и экономических связей с Европой, большинство малазийцев с охотой перенимают европейские традиции празднования Нового года. В столице Малайзии – Куала-Лумпуре, так же, как и в других крупных малазийских городах, в новогоднюю ночь царит волшебная атмосфера новогоднего праздника.

Океания

А самыми последними на планете празднуют наступление Нового года жители Бора-Бора в Океании. Праздник здесь проходит, подобно Бразилии, на морском побережье, а ровно в полночь зажигаются свечи, запускаются разноцветные фейерверки и разливается по бокалам пенистое новогоднее шампанское. Существует поверье: если успеть за минуту до появления из-под горы восходящего солнца загадать желание, то оно обязательно осуществится.

Неважно, где произойдет встреча Нового года, главное, чтобы она запомнилась!.

http://travelreal.ru/liter_str/tvorchestvo_n_a/kak-prazdnuyut-novyj-god-v-raznyx-stranax-mira