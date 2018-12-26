ПЯТЬ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 2019 ГОДА: ЧТО КУПИТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ТРЕНДЕ

Рассмотрим каждый из них поподробнее.

Если судить по тому, что показывали ведущие модельеры на прошедших осенью неделях моды "Весна-Лето 2019" в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, самыми крутыми тенденциями станут: розовые смокинги, миксование разных принтов, выцветший деним, отбеленные джинсы, принт тай-дай (tie dye) и все оттенки нежно-голубого.

Чем обновить свой гардероб, чтобы идти в ногу с 2019 годом?

Все оттенки нежно-голубого

Если прошлой весной в моду неожиданно вошел довольно непростой лавандово-пурпурный оттенок, продолжая оставаться популярным весь год, то в новом году нас ждет гораздо более простой в носке нежно-голубой.

По-английски он называется baby blue, то есть голубой оттенка детской распашонки.

Американский бренд Alice + Olivia, специализирующийся на женственной одежде, на недавней неделе моды в Нью-Йорке превзошел всех, продемонстрировав обилие романтических нарядов в оттенках нежно-голубого чайного сервиза.

А французский модный дом Givenchy объединил сразу две модные тенденции: нежно-голубой и рюши.

И хотя на подиуме нежно-голубой в основном доминировал в платьях, можно быть уверенными, что модные бренды масс-маркета распространят его и на другие элементы одежды - блузки, пиджаки и брюки.

Нежно-голубой доминировал в показах брендов: Alice + Olivia, Marc Jacobs, Ph5, Givenchy, Alexa Chung, Roland Mouret, Rejina Pyo.

Миксование принтов

Миксование принтов - это рисковый тренд. К нему надо подходить с осторожностью, если вы новичок в этом деле.

Рядового потребителя, возможно, отпугнут модели, показанные на подиуме Dolce & Gabbana и Versace - уж чересчуер много там всего намешано. А вот платье-микс от Diane von Furstenberg или наряд от Self-Portrait показывают, как этот тренд можно носить в обычной жизни.

Особенно активно миксовали принты: Dolce & Gabbana, Balenciaga, Versace, Roberto Cavalli, Preen by Thornton Bregazzi, Paco Rabanne, Louis Vuitton, Michael Kors, Carolina Herrera, Self-Portrait и Diane von Furstenberg.

Розовый смокинг

Похоже, что в 2019 году у вечернего платья появится неожиданный соперник - смокинг во всех оттенках розового.

Пожалуй, только люксовый бренд из Нью-Йорка Sies Marjan несколько отступил от общего тренда, предложив свою ярко-красную версию этого брючного костюма.

В целом же, это весьма носибельный тренд, который можно сделать более спортивным, если надеть с кроссовками (как это сделала Escada), или вечерним, если выбрать шпильки и соответствующие аксессуары.

Розовые смокинги показали: Escada, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Emporio Armani, Gucci, Balenciaga, Roksanda, Peter Pilotto и Boss.

Тай-дай

Тай-дай (tie dye) - это метод покраски, который позволяет получить странные, размытые "психоделические" узоры.

Майки и рубахи с такими принтами периодически - со времен хиппи, варивших в 1970-е свои связанные в узел тишотки, - входят в моду весной и летом, и особенно много подобных образов можно было встретить в уходящем году у разных инфлюенсеров в "Инстаграме".

Судя по тому, что было показано на мировых подиумах, не покинет он нас и в 2019-м.

Мастер ярких принтов итальянский бренд MSGM показал нам волшебное сочетание бело-розового тай-дай джемпера и присборенной юбочки с оборкой.

А Calvin Klein смиксовал сразу несколько тенденций в одном образе: тай-дай, сборку, логоманию и принты.

Тай-дай активно пристуствовал в коллекциях: Calvin Klein, No. 21, Prada, MSGM, Prabal Gurung, R13, Christian Dior и Stella McCartney.

Отбеленные джинсы

Джинсы и деним никогда не выходят из моды, они просто немного видоизменяются от сезона к сезону - то кроем, то цветом, то оттенком.

Некоторые из нас помнят, как модны были "варёнки" в 1980-е: кое-кто даже сам отваривал свои ливайсы в хлорке, чтобы добиться супермодного тогда отбеленного вида.

Что-то похожее снова входит в моду в наступающем году, однако вряд ли стоит снова вставать к плите: за нас деним уже отваривают многие бренды масс-маркета.

А среди люксовых брендов наиболее светлая, почти белая, "выварка" оказалась у американской марки Proenza Schouler; у французского дизайнера Isabel Marant деним ушел в серый оттенок, а итальянский бренд Missoni поэкспериментировал на подиуме, соединив в одном кимоно-жакете разные оттенки джинсовой ткани.

Но мастер-класс в этом смысле показал французский дом моды Balmain, соединив в одном джинсово-голубом образе и рваные джинсы, и рюши, и блестки, сделав образ одновременно и романтическим, и рок-н-ролльным.

Отбеленный деним показали бренды: Isabel Marant, Proenza Schouler, Alberta Ferretti, Balmain, Christian Dior, Missoni, Off-White, Alexander Wang, Balenciaga и Lemaire.

Этот материал написан с использованием репортажа корреспондента Би-би-си Аннабелы Рэкем

Фото GETTY IMAGES

https://www.bbc.com/russian/features-46693426