"БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ" ПОЛУЧИЛА "ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС" КАК ЛУЧШИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ ГОДА

В данной номинации также были представлены фильмы "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) Брэдли Купера, "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) Спайка Ли, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018) Барри Дженкинса, а также "Черная пантера" (Black Panther, 2018) Райана Куглера.

Победа картины, повествующей о группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри, стала неожиданностью для многих кинокритиков в США. Так, журнал Variety и другие профильные издания перед объявлением лауреатов называли фаворитом мелодраму Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) с певицей Леди Гагой в главной роли.

Американо-британская лента повествует о головокружительном пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри. Главные роли исполнили Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли и Бен Харди.

Лучший режиссер

Мексиканец Альфонсо Куарон завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за работу над картиной "Рома".

Лента "Рома" повествует о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Картина также получила "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм".

На премию в категории "Лучший режиссер" претендовали, помимо Куарона, Брэдли Купер ("Звезда родилась", A Star is Born, 2018), Питер Фаррелли ("Зеленая книга", Green Book, 2018), Спайк Ли (Черный клановец", BlacKkKlansman, 2018) и Адам Маккей ("Власть", Vice, 2018).

Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле

Первым обладателем "Золотого глобуса" в 2019 году стал Майкл Дуглас, он получил статуэтку в номинации "Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле".

Дуглас был удостоен премии за исполнение главной роли в сериале "Метод Комински" (The Kominsky Method). Он повествует о популярном в прошлом актере. В число соперников Дугласа входили Джим Керри (сериал "Шучу", Kidding) и Саша Барон Коэн (сериал "Кто есть Америка?", Who Is America?). Дуглас ранее неоднократно удостаивался "Золотого глобуса".

Лучший актер в драматическом фильме

Американец Рами Малек завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" за роль в картине "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018).

На награду в данной номинации также претендовали Брэдли Купер за роль в картине "Звезда родилась" (A Star Is Born, 2018), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности", At Eternity"s Gate, 2018), Лукас Хеджес ("Стертая личность", Boy Erased, 2018) и Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец", BlacKkKlansman, 2018).

Данный "Золотой глобус" стал для Малека первым. До этого он был номинирован на эту награду за роль в сериале "Мистер робот" (Mr. Robot).

Лучшая актриса в драматическом фильме

Номинация "Лучшая женская роль в драматическом фильме" для ленты "Звезда родилась" также оказалась неудачной. Несмотря на то, что победу многие критики прочили Леди Гаге, премия досталась американке Гленн Клоуз за роль супруги нью-йоркского литератора в фильме Бьёрна Рунге "Жена" (The Wife, 2017). В число претенденток также входили актриса Николь Кидман ("Время возмездия", Destroyer), Розамунд Пайк ("Частная война", A Private War) и Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?).

"Звезда родилась" в итоге одержала победу лишь в одной номинации - "Лучшая песня". Награды был удостоен сингл Shallow, исполненный Леди Гагой и Купером специально для фильма. В смежной категории "Лучшая музыка к фильму" победил композитор Джастин Гурвиц за работу над фильмом "Человек на Луне" (First Man, 2018).

Американская исполнительница Гленн Клоуз удостоена награды "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль в картине "Жена" (The Wife, 2018).

Клоуз до этого являлась обладательницей уже двух "Золотых глобусов". Картина шведского режиссера Бьёрна Рунге повествует о непростых отношениях семейной пары.

Лучший драматический сериал

Сериал "Американцы" (The Americans), повествующий о работающих в США советских разведчиках, удостоен премии в номинации "Лучший драматический сериал". Конкуренцию в данной категории "Американцам" составляли сериалы "Возвращение домой" (Homecoming), "Поза" (Pose), "Телохранитель" (Bodyguard) и "Убивая Еву" (Killing Eve). Сериал "Американцы" повествует о сотрудниках КГБ, которые под видом американцев живут в США.

Лучшая комедия или мюзикл

Картина "Зеленая книга" (Green Book, 2018) режиссера Питера Фаррелли получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".

В данной номинации также были представлены фильмы "Фаворитка" (The Favourite, 2018) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians, 2018) Джона М. Чу, "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) Роба Маршалла и "Власть" (Vice, 2018) Адама Маккея.

"Зеленая книга" уже отмечена Национальным советом кинокритиков как лучший фильм года. Лента повествует о реальной истории путешествия известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев.

Главные роли в картине исполнили Вигго Мортенсен, которого Национальный совет кинокритиков назвал лучшим актером, а также Махершала Али и Линда Карделлини. В сентябре фильм был удостоен гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто.

Лучший актер в комедии или мюзикле

Британско-американский исполнитель Кристиан Бэйл получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в картине "Власть" (Vice).

Лента "Власть" повествует об американском политике Дике Чейни, который в 2001-2009 годах занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего. Роль Чейни и исполнил до неузнаваемости преобразившийся Бэйл, а экс-президента сыграл обладатель "Оскара" Сэм Рокуэлл. "Власть" была номинирована на шесть статуэток, в том числе за сценарий, режиссуру и лучшую женскую роль второго плана.

Соперниками Бэйла в указанной категории были Лин-Мануэль Миранда, Вигго Мортенсен, Роберт Редфорд и Джон Си Райли.

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Британская исполнительница Оливия Колман получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в картине "Фаворитка", (The Favourite, 2018).

Лента греческого режиссера Йоргоса Лантимоса повествует о дворе королевы Анны Стюарт. В фильме, помимо Колман, сыграли, в частности, Рейчел Вайс и Эмма Делвс.

Соперницами Колман в указанной категории были Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается", Mary Poppins Returns, 2018), Элси Фишер ("Восьмой класс", Eighth Grade, 2018), Шарлиз Терон ("Талли", Tully, 2017) и Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты", Crazy Rich Asians, 2018).

Лучший актер второго плана

Американец Махершала Али получил награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в картине "Зеленая книга" (Green Book, 2018).

Соперниками актера в этой категории были Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик", Beautiful Boy, 2018), Адам Драйвер ("Черный клановец", BlacKkKlansman, 2018), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?, 2018) и Сэм Рокуэлл ("Власть", Vice, 2018).

Лента американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" рассказывает о реальной истории путешествия известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой зеленой книгой, в которой указаны безопасные места для афроамериканцев.

Лучшая актриса второго плана

Американка Реджина Кинг получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018).

Картина повествует о судьбе человека, который попал в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Соперницами Кинг были Клер Фой, Эми Адамс, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс.

Лучшая анимация

Лучшим анимационным фильмом признана работа режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. Особенность номинаций "Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучшая актриса" заключается в том, что они разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры. Это правило действует с 1951 года.

Статуэтка, которую вручают победителям, представляет собой миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой, установленный на четырехгранной колонне из мрамора.

© Jordan Strauss/Invision/AP