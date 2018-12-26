НАЗВАНЫ ИМЕНА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ В Г. ТКУАРЧАЛ

Сух ум. 7 января 2019 г. Абхазия-Информ. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения на машину скорой помощи, перевозившей зарплату сотрудников Ткуарчалской районной больницы, произошедшего 12 декабря в г. Ткуарчал, сотрудники МВД задержали четырех граждан.

С 29 по 31 декабря 2018 г. сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативниками Очамчырского и Ткуарчалского районных отделов внутренних дел провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в разбойном нападении,

Как сообщает сайт МВД РА, в селе Джал Очамчырского района был задержан Миквабия Рамин Багратович, 1974 года рождения, уроженец г. Ткуарчал. В селе Маркула оперативники задержали Миквабия Аслана Беноевича, 1985 года рождения.

В г. Сухум, по ул. Лакоба задержали третьего подозреваемого - Сар-оглы Айнара Рустемовича, 1992 года рождения, уроженца села Маркула Очамчырского района, а в районе с. Ачгуара Очамчырского района 31 декабря задержали Гогуа Мизана Северьяновича, 1981 года рождения, уроженца села Гуп Очамчырского района, ныне проживающего в г. Ткуарчал.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции изъяли огнестрельное оружие, множество боеприпасов разного калибра, денежные средства, элементы камуфляжной формы и психотропное вещество, а также обнаружили автомобиль, на котором было совершено преступление.

В отношении Миквабия Р. Б., Миквабия А. Б., Сар-оглы А. Р. и Гогуа М. С. судом г. Сухум избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование по данному уголовному делу ведет следственное управление при МВД РА под личным контролем министра внутренних дел Гарри Аршба.

Как сообщалось ранее, вооруженное ограбление сотрудников Ткуарчалской районной больницы произошло утром 12 декабря 2018 г., когда трое на тот момент неустановленных лиц в масках и камуфляже под угрозой применения оружия остановили машину скорой помощи, в которой бухгалтера Ткуарчалской районной больницы перевозили зарплату медиков района. В результате разбойного нападения злоумышленники похитили 1 383 690 рублей и с места преступления скрылись.