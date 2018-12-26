ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РФ В АБХАЗИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В НОВОАФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Сухум. 7 января 2019 г. Абхазия-Информ. Военнослужащие седьмой российской военной базы, дислоцированной в Абхазии (в г. Гудаута), отпраздновали Рождество Христово в Новоафонском монастыре

Как сообщает телеканал «Звезда», с 6 по 7 января в праздничных богослужениях и молебнах в монастыре приняли участие более 500 военнослужащих базы и членов их семей.