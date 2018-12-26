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Абхазия Информ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РФ В АБХАЗИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В НОВОАФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Новости Понедельник, 07 января 2019 10:46
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РФ В АБХАЗИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В НОВОАФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ

 

Сухум. 7 января 2019 г. Абхазия-Информ. Военнослужащие седьмой российской военной базы, дислоцированной в Абхазии (в г. Гудаута), отпраздновали Рождество Христово в Новоафонском монастыре

Как сообщает телеканал «Звезда», с 6 по 7 января в праздничных богослужениях и молебнах в монастыре приняли участие более 500 военнослужащих базы и членов их семей.

«В начале дня на территории военного соединения в ходе торжественного построения командир базы полковник Игорь Егоров поздравил всех православных военнослужащих со светлым праздником и пожелал им мирного неба над головой», - заявили в пресс-службе.

Расположенный у подножия Афонской горы в Абхазии Ново-Афонский мужской монастырь был основан в 1875 году монахами русского монастыря святого Пантелеймона со Старого Афона (Греция) при участии российского императора Александра III.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 07 января 2019 10:55

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