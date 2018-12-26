ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ГЕНДИРЕКТОРА «ДОМА ПЕЧАТИ» РОМАНА АРГУНА

Сухум. 8 января 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной гендиректора «Дома печати», заслуженного деятеля культуры РА Романа Аргуна (06.08.1947 - 07.01.2019).

«Роман Джигрицович Аргун – один из первых профессиональных полиграфистов нашей страны. Свыше 30 лет он успешно руководил государственным полиграфическим предприятием «Дом печати». Он внес неоценимый вклад в развитие и становление предприятия в тяжелые послевоенные годы. Будучи удивительным человеком и редким профессионалом, он относился с большой ответственностью к работе и отличался бережным отношением к каждому сотруднику», - отмечается в соболезновании премьер-министра.

Фото Sputnik абхазия.