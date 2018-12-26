ИЗ СОЧИ В АБХАЗИЮ НА ПРАЗДНИКИ: КАК В РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД

Вести Сочи. 9 января 2019. Встретить 2019 в Сочи приехали туристы из разных стран и практически со всех регионов России. Гости останавливались в гостиницах как на побережье, так и в горном кластере. В Красной Поляне заполняемость отелей была на 95%. Однако, некоторые за новогодней экзотикой отправились в соседнюю республику.

Один из главных атрибутов нового года — мандарины, которые в России привыкли видеть практически на каждом столе, в Абхазии висят на ветках, как гирлянды. А вот настоящих елочных игрушек на улице почти не встретить. Соседняя республика не пестрит новогодними украшениями. Пожалуй самое богатое праздничное убранство расположено на площади свободы в Сухуме. У центральной елки и встречали Новый год с размахом и местным колоритом.

«Было интересно наблюдать картину, когда люди с зонтами танцевали зажигательные абхазские танцы», - рассказал «Вестям Сочи» заместитель начальника Управления культуры администрации г. Сухума Тимур Квеквескири.

Праздничных мероприятий и концертов в республике не много, но туристы едут сюда не ради народных гуляний. Предпочтение Абхазии отдают, чтобы насладиться красотами и окунуться в местный колорит. Например, попробовать национальную кухню.

Побывав в Абхазии летом, многие туристы решаются вернуться сюда, но уже зимой, что открыть для себя эту страну по-новому.

На новогодних каникулах жизнь в Абхазии протекает также размеренно как и в другое время. Погода в Абхазии мало чем напоминает зимнюю. Температура около плюс 10. Все вокруг в зелени. Поэтому достаточно много туристов выбирают соседнюю республику на новогодние каникулы. Их привлекает теплая и гостеприимная атмосфера Абхазии.

http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/59718-iz-sochi-v-abkhaziyu-na-prazdniki-kak-v-respublike-otmetili-novyj-god-video