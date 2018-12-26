СКОЛЬКО СТОЯТ ЛЕТНИЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ ПО РАННЕМУ БРОНИРОВАНИЮ

У ведущих игроков по Абхазии акция раннего бронирования стартовала в середине декабря. В полном объеме, как сообщают туроператоры, абхазские партнеры выставят прайсы на сезон-2019 к концу января – началу февраля. Но большинство популярных объектов размещения уже объявило о ценах на проживание на лето 2019 года.

Сухум. 9 января 2019 г. Абхазия-Информ. Проживание в отелях Абхазии практически не подорожало на лето 2019 года, сообщают туроператоры. Направление по раннему бронированию сохраняет свою ценовую доступность: размещение на двоих сейчас стартует от 400-500 р. в сутки. С подробностями - «Вестник АТОР».

«Абхазские отели заняли грамотную позицию – цены остаются на уровне 2018 года с небольшим повышением, до 5%», - рассказал директор департамента внутреннего туризма и Абхазии туроператора «Интурист» Сергей Стребков.

То, что отельеры Абхазии не стали завышать цены на лето 2019 года, подтверждают в Национальном туроператоре АЛЕАН, ICSTravelGroup, «Русском Экспрессе». Эксперты считают, что в Абхазии сделали правильные выводы из сезонов 2017 и 2018 годов, основывая свою ценовую политику на том факте, что у Абхазии сегодня очень много прямых конкурентов и в России, и за рубежом.

Как добавляют эксперты туроператора «Дельфин», на 5-10% увеличились цены лишь по ряду объектов и только на высокий сезон. «Максимальное повышение цен, на 100-200 р. за сутки в зависимости от категории номера, произошло в таких объектах, как «Сосновая роща», «Мюссера», «Литфонд», - уточняют в пресс-службе туроператора «Мультитур».

КАКИЕ СКИДКИ НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ ВОЗМОЖНЫ НА ЭТАПЕ РАННИХ ПРОДАЖ

Практически по всем объектам размещения Абхазии акция раннего бронирования идет до 31 марта, но самые «вкусные» скидки традиционно можно получить при покупке тура в январе. «Размер скидок зависит от уровня объекта, условий сотрудничества – напрямую или через партнеров. Кроме того, также на размер скидок существенно влияет размер авансовых платежей. Максимальный размер скидок на этапе раннего бронирования по Абхазии – 25%», - рассказали специалисты «Мультитура».

Впрочем, это редкость, и сейчас хорошие скидки достигаются в основном за счет туроператоров – в целом, отели Абхазии редко предлагают снижение цен больше 10% на этапе ранних продаж.

«К сожалению, в Абхазии отельеры не идут по пути зарубежных коллег, стимулирующих спрос на этапе раннего бронирования собственными значительными скидками. Ценообразование ранних продаж происходит исключительно за счет снижения цен со стороны туроператоров», - говорит Сергей Стребков из «Интуриста».

«Отели Абхазии хорошо заполняются в сезон, оттого партнеры не очень активны в плане предоставления собственных скидок по раннему бронированию», - подтверждают и в пресс-службе TUI Россия.

«По раннему бронированию Абхазии мы предлагаем хорошие скидки: на большинство отелей - до 5-6% от стойки, при этом агенты имеют возможность получить 8-9% комиссии на тарифе RED», - сообщают в «Русском Экспрессе». Также в предстоящем сезоне туроператор планирует значительно изменить ассортимент предложений по Абхазии.

«Мы откажемся от сотрудничества с объектами эконом-класса с низким уровнем сервиса, а также с объектами, которым нужна значительная реновация или полный апгрейд. А таких в Абхазии предостаточно», - заявил г-н Лившиц, директор департамента России и СНГ туроператора «Русский Экспресс».

О расширении ассортиментного предложения по Абхазии на лето 2019 года сообщают в «Мультитуре», «Дельфине» и «Интуристе».

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В АБХАЗИЮ НА ЛЕТО 2019 ГОДА

«Вестник АТОР» узнал у туроператоров актуальные в начале-середине января цены на туры в Абхазию с заездом в начале летнего сезона-2019. Все цены указаны без учета дороги к месту отдыха (только наземное обслуживание) и могут меняться в соответствии с принципами динамического ценообразования.

АЛЕАН: минимальная стоимость размещения стартует от 400 р. на человека в сутки. «Отдых в Абхазии изначально гораздо дешевле, чем отдых в Крыму или в Краснодарском крае»,- добавили в пресс-службе туроператора.

«Дельфин»: тур на двоих на майские праздники в Абхазию с проживанием на базе отдыха «Мия» (Гудаута) без питания обойдется в 2450 р. Недельный тур на двоих с трехразовым питанием и проживанием в отеле «Родина» (Новый Афон) стоит 11 900 р.

«Интурист»: стоимость летнего тура на 7 дней на завтраках стартует от 11 500 р. за двоих.

«Мультитур»: проживание на 5 ночей/6 дней летом в Абхазии обойдется от 4080 р. на двоих.

TUI Россия: самый дешевый вариант размещения в Абхазии начинается от 500 р. за двухместный номер в сутки (с удобствами и без питания).

ICS Travel Group: средняя стоимость на проживание в июле с трехразовым питанием на 7 ночей - от 17 800 р. на двоих.

ТУРОПЕРАТОРЫ ОЖИДАЮТ ХОРОШИХ ПРОДАЖ

По оценкам туроператоров, на текущий момент абхазское направление бронируется не хуже, чем на тот же период прошлого года. Так, у туроператора АЛЕАН Абхазия замыкает тройку лидеров среди курортов на лето-2019.

По данным «Дельфина», первый месяц РБ показал, что туры в Абхазию бронируются на 40% активнее прошлого года. По информации специалистов туроператора, в топе спроса – популярные объекты Пицунды, Гагры, Сухума.

У «Дельфина» туры в Абхазию бронируются на 40% активнее прошлого года. В топе спроса – популярные объекты Пицунды, Гагры, Сухума.

У туроператора «Интурист» традиционно лидерами продаж по раннему бронированию на абхазском направлении являются брендовые отели Гагры и Пицунды.

«Прогнозировать итоги кампании раннего бронирования Абхазии пока рано, но ожидаем рост спроса на этом направлении. Первые продажи говорят о стабильности интереса к Абхазии. Прежде всего, как и ранее, бронируются такие объекты размещения, как «Литфонд», «Мюссера», «Самшитовая роща», «Сан-Марина», - рассказали в пресс-службе туроператора «Мультитур».

Как подчеркивает Анна Филатовская, PR-директор туроператора ICS Travel Group, о позитивных прогнозах спроса на туры в Абхазию позволяют говорить несколько факторов: это стабильность ситуации в республике, доступная стоимость туров и определенное снижение запросов самих туристов к уровню отдыха – в соответствии с общей финансово-экономической ситуацией.

http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/45619.html