12 ЯНВАРЯ – РАБОЧИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ

Сухум 10 января 2019 г. Абхазия-Информ. Суббота 12 января является рабочим днем, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

Согласно постановлению Кабинета министров РА "Об утверждении Производственного календаря на 2019 год", рабочий день пятницы 4 января был перенесен на субботу 12 января.

Понедельник 14 января является праздничным нерабочим днем. 14 января в Абхазии отмечают Ажьырныщъа - День сотворения (обновления) мира.