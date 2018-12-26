12 ЯНВАРЯ – РАБОЧИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ
Новости Четверг, 10 января 2019 14:24
Сухум 10 января 2019 г. Абхазия-Информ. Суббота 12 января является рабочим днем, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.
Согласно постановлению Кабинета министров РА "Об утверждении Производственного календаря на 2019 год", рабочий день пятницы 4 января был перенесен на субботу 12 января.
Понедельник 14 января является праздничным нерабочим днем. 14 января в Абхазии отмечают Ажьырныщъа - День сотворения (обновления) мира.
Последнее от
- В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В Г. ГАГРА ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА
- ОЛЕГ ДАМЕНИА: ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ ГУБИТЕЛЕН ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
- ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ, ШПИОНСКИЙ СКАНДАЛ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ: ЧТО ПРОИЗОШЛО В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
- СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ЧЛЕНА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ, ПОЛИГРАФИСТА РОМАНА АРГУНА
- СКОЛЬКО СТОЯТ ЛЕТНИЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ ПО РАННЕМУ БРОНИРОВАНИЮ