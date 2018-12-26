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Абхазия Информ

12 ЯНВАРЯ – РАБОЧИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 10 января 2019 14:24
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Сухум 10 января 2019 г. Абхазия-Информ. Суббота 12 января является рабочим днем, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

Согласно постановлению Кабинета министров РА "Об утверждении Производственного календаря на 2019 год", рабочий день пятницы 4 января был перенесен на субботу 12 января.

Понедельник 14 января является праздничным нерабочим днем. 14 января в Абхазии отмечают Ажьырныщъа - День сотворения (обновления) мира.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 10 января 2019 14:32

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