ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИБЫЛ В ВЕНЕСУЭЛУ
Сухум. 10 января 2018 г. Абхзия-Информ. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла.
Как сообщает пресс-служба президента РА, в аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула.
Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей.
«У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла. Рассчитываю на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности», - отметил Хаджимба.
По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принимает участие в в церемонии инаугурации президента Венесуэлы.
В ходе визита состоятся переговоры Хаджимба и Мадуро, на которых главы государств обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.
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