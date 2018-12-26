 

Календарь событий

« Январь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИБЫЛ В ВЕНЕСУЭЛУ

Новости Четверг, 10 января 2019 16:51
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИБЫЛ В ВЕНЕСУЭЛУ

Сухум. 10 января 2018 г. Абхзия-Информ. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула.

Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей.

Рауль Хаджимба также ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ, прибывших на официальную церемонию встречи в аэропорту.

«У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла. Рассчитываю на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности», - отметил Хаджимба.

По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принимает участие в в церемонии инаугурации президента Венесуэлы.

В ходе визита состоятся переговоры Хаджимба и Мадуро, на которых главы государств обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

    

Прочитано 1 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 12 ЯНВАРЯ – РАБОЧИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.