ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИБЫЛ В ВЕНЕСУЭЛУ

Как сообщает пресс-служба президента РА, в аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула.

Сухум. 10 января 2018 г. Абхзия-Информ. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла.

Рауль Хаджимба также ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ, прибывших на официальную церемонию встречи в аэропорту.

«У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла. Рассчитываю на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности», - отметил Хаджимба.

По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принимает участие в в церемонии инаугурации президента Венесуэлы.

В ходе визита состоятся переговоры Хаджимба и Мадуро, на которых главы государств обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.