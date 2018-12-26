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Абхазия Информ

В АБХАЗСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ СОСТОЯЛОСЬ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новости Пятница, 11 января 2019 10:44
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В АБХАЗСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ СОСТОЯЛОСЬ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 11 января 2018 г. Абхазия-Информ. По сложившейся доброй традиции Священная Митрополия Абхазии организовала ежегодное рождественское представление для детей Абхазии. Представление состоялось в четверг, 10 января, в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

Перед показом Рождественской истории, в которой были заняты актеры Русского театра драмы им. Ф. Искандера, со вступительным словом к детям и их родителям обратились архимандрит Дорофей (Дбар) и иеродиакон Давид (Сарсания).

Громкими аплодисментами зал встретил Святого Николая (Деда Мороза), который вместе с героями спектакля играл со зрителями. Дети разгадывали загадки, посвященные рождественской тематике, читали стихи, участвовали в интерактивных играх.

В завершение праздника более 500 детей, пришедших посмотреть рождественский спектакль, получили подарки. Благодарные родители снимали на свои гаджеты детишек и заполнили соцсети красочными фотографиями и видео.

Рождественские представления для детей новоафонские монахи проводят с 2005 года.

При монастыре святого апостола Симона Кананита Священной Митрополии Абхазии активно работает отдел социального служения и благотворительности, осуществляющий программу по поддержке многодетных семей. Монахи также организуют ежемесячную доставку продуктов питания, особо нуждающимся оказывают единовременную материальную помощь. 

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