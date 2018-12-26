 

Календарь событий

« Январь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ОФОРМИЛИ БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Новости Пятница, 11 января 2019 12:00
Оцените материал
(0 голосов)
В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ОФОРМИЛИ БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. В праздничные дни через российско-абхазскую границу многие едут в гости, домой или на отдых. Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер" возрастает многократно.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года таможенный контроль осуществлен в отношении более 270 тысяч физических лиц и 60 тысяч транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу в обоих направлениях. Среди них - более 55 тысяч легковых автомобилей, 3,5 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов (за аналогичный период 2017-2018 гг. - более 260 тыс. физических лиц и 58 тыс. транспортных средств, в т.ч. 54 тыс. легковых автомобилей, 2 тыс. грузовиков, 2 тыс. автобусов).

Пиковые дни нагрузки пришлись на 4, 5 и 6 января. В эти дни через российско-абхазскую границу проследовало более 19 тысяч транспортных средств и 84 тысяч человек. Российские таможенники оформляли в среднем до 250 машин в час. В обычное время оформляется около 180 автомобилей в час.

За период с 30 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. таможенники поста МАПП «Адлер» возбудили 16 дел об административных правонарушениях по фактам недекларирования и недостоверного декларирования товаров физическими лицами, несоблюдения запретов и ограничений. (За аналогичный период прошлого года было возбуждено 7 дел об административных правонарушениях). в В большинстве случаев правонарушения касались провоза алкогольной и табачной продукции.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 11 января 2019 12:02

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « THE ECONOMIST НАЗВАЛ РУБЛЬ САМОЙ НЕДООЦЕНЕННОЙ ВАЛЮТОЙ МИРА РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЭЛЫ НИКОЛАСА МАДУРО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.