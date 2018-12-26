В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ОФОРМИЛИ БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. В праздничные дни через российско-абхазскую границу многие едут в гости, домой или на отдых. Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер" возрастает многократно.
Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года таможенный контроль осуществлен в отношении более 270 тысяч физических лиц и 60 тысяч транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу в обоих направлениях. Среди них - более 55 тысяч легковых автомобилей, 3,5 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов (за аналогичный период 2017-2018 гг. - более 260 тыс. физических лиц и 58 тыс. транспортных средств, в т.ч. 54 тыс. легковых автомобилей, 2 тыс. грузовиков, 2 тыс. автобусов).
Пиковые дни нагрузки пришлись на 4, 5 и 6 января. В эти дни через российско-абхазскую границу проследовало более 19 тысяч транспортных средств и 84 тысяч человек. Российские таможенники оформляли в среднем до 250 машин в час. В обычное время оформляется около 180 автомобилей в час.
За период с 30 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. таможенники поста МАПП «Адлер» возбудили 16 дел об административных правонарушениях по фактам недекларирования и недостоверного декларирования товаров физическими лицами, несоблюдения запретов и ограничений. (За аналогичный период прошлого года было возбуждено 7 дел об административных правонарушениях). в В большинстве случаев правонарушения касались провоза алкогольной и табачной продукции.
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