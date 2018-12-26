В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ОФОРМИЛИ БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. В праздничные дни через российско-абхазскую границу многие едут в гости, домой или на отдых. Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер" возрастает многократно.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года таможенный контроль осуществлен в отношении более 270 тысяч физических лиц и 60 тысяч транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу в обоих направлениях. Среди них - более 55 тысяч легковых автомобилей, 3,5 тысячи грузовиков, 1,5 тысячи автобусов (за аналогичный период 2017-2018 гг. - более 260 тыс. физических лиц и 58 тыс. транспортных средств, в т.ч. 54 тыс. легковых автомобилей, 2 тыс. грузовиков, 2 тыс. автобусов).