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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЭЛЫ НИКОЛАСА МАДУРО

Новости Пятница, 11 января 2019 12:08
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЭЛЫ НИКОЛАСА МАДУРО

Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро.

По завершении торжественной церемонии присяги и вступления в должность президента Венесуэлы состоялся военный парад.

Инаугурацию Николаса Мадуро также посетили президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым, президент Никарагуа Даниэль Ортега, председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, президент Боливии Эво Моралес, президент Сальвадора Санчес Серен, вице-президент Турции Фуат Октай. В торжественной церемонии вступления в должность президента Венесуэлы приняли участие более 90 иностранных делегаций.

По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба находится с визитом в Венесуэле.

 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 11 января 2019 12:25

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