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Абхазия Информ

ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С ГРУЗИЕЙ СРОКОМ НА 2 МЕСЯЦА

Новости Пятница, 11 января 2019 13:51
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Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. Служба  государственной безопасности Республики Абхазия с 20 часов 10 января ввела  ограничение на пересечение государственной абхазо-грузинской границы  сроком на 2 месяца. Такое решение принято в  связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Грузия, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1,  смертельно опасного  для здоровья человека.  

Вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 11 января 2019 13:52

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