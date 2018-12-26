ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С ГРУЗИЕЙ СРОКОМ НА 2 МЕСЯЦА
Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Республики Абхазия с 20 часов 10 января ввела ограничение на пересечение государственной абхазо-грузинской границы сроком на 2 месяца. Такое решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Грузия, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека.
Вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии
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