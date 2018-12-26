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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВЫСТУПАЕТ ЗА РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И САЛЬВАДОРОМ

Новости Пятница, 11 января 2019 16:47
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВЫСТУПАЕТ ЗА РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И САЛЬВАДОРОМ

Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе своего визита в Венесуэлу встретился в Каракасе с президентом Республики Сальвадор Сальвадором  Санчесом  Сереном.

Рауль Хаджимба отметил важное значение встречи с главой государства Сальвадор.

«Мы придаем важное значение нашей встрече. Абхазия поддерживает связи с друзьями в различных регионах мира. Мы будем рады, если, наряду с Венесуэлой и Никарагуа, у нас будут добрые отношения и с Республикой Сальвадор»,- сказал президент.

Сальвадор Санчес Серен отметил сходство народов Абхазии и Сальвадора в борьбе за независимость.

«Мы, так же, как и вы, боролись за свою свободу и добились ее. Я рад приветствовать делегацию Республики Абхазия. Это наша первая встреча, ознакомительная. Надеемся, что наши связи получат продолжение», - сказал президент Сальвадора.

Рауль Хаджимба преподнес в подарок Санчесу Серену юбилейную монету Национального Банка Абхазии, выпущенную в честь 25-летия Победы и Независимости Республики Абхазия. Президент Сальвадора отметил символичность такого подарка, поскольку День независимости является важным государственным праздником в Сальвадоре.

Рауль Хаджимба также пригласил президента Сальвадора посетить Абхазию.

Рауль Хаджимба по приглашению президента Николаса Мадуро находится с визитом в Боливарианской Республике Венесуэла.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 11 января 2019 16:48

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