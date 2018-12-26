РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВЫСТУПАЕТ ЗА РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И САЛЬВАДОРОМ

Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе своего визита в Венесуэлу встретился в Каракасе с президентом Республики Сальвадор Сальвадором Санчесом Сереном.

Рауль Хаджимба отметил важное значение встречи с главой государства Сальвадор.

«Мы придаем важное значение нашей встрече. Абхазия поддерживает связи с друзьями в различных регионах мира. Мы будем рады, если, наряду с Венесуэлой и Никарагуа, у нас будут добрые отношения и с Республикой Сальвадор»,- сказал президент.