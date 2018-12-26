АДГУР АРДЗИНБА: «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ДОЛЖЕН СТАТЬ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОМОЩНИКОМ И КАНАЛОМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ»

Министр напомнил, что институт уполномоченного по экономическим вопросам создан в соответствии с принятым Кабинетом Министров постановлением «О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия».

Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. В пятницу, 11 января, министр экономики Адгур Ардзинба провел совещание с уполномоченными по экономическим вопросам со всех районов республики.

По словам Ардзинба, отсутствие активного взаимодействия между республиканскими и местными органами власти делает всю работу неэффективной.

«В 2017 году, работая над составлением индикативного плана, мы провели анализ по всем районам и городам. Мы сравнили фактические показатели 2016 года, представленные районами, с данными налоговых структур. Перепроверили более 1000 бухгалтерских балансов, которые являются источником этой информации, и выявили очень много нестыковок», - сказал Адгур Ардзинба.

По его словам, все замечания были направлены в районы и устранены.

«В 2018 году мы провели подобную выборочную проверку и практически не выявили нестыковок. Это хороший результат совместной работы», - считает министр экономики.

По мнению Адгура Ардзинба, созданный институт уполномоченных по экономическим вопросам позволит избежать в будущем подобных и иных нарушений.

Он отметил, что в рамках взаимодействия Минэкономики и уполномоченных по экономическим вопросам необходимо синхронизировать и унифицировать работу в части стимулирования деловой активности и создания благоприятного климата для предпринимателей.

«У нас сложилась такая практика, когда индикатор эффективности работников в районе состоит не в том, чтобы создать больше предприятий и рабочих мест, а выпросить больше дотаций у центра», - сказал он.

Министр экономики сообщил, что главным направлением деятельности института станет реализация государственной экономической политики на местах, целью которой является создание рабочих мест для населения и развитие предпринимательства.

Адгур Ардзинба рассказал и о том, что в Минэкономики и Государственное инвестагентство часто поступают обращения по вопросам, решение которых находится на уровне экономических блоков Администраций городов и районов.

«К сожалению, в некоторых районах отсутствует понимание того, что предприниматель – это самый главный человек. Нужно понимать, что его налоги обеспечивают жизнедеятельность всего государства», - заявил он. Для примера министр рассказал о ситуации, когда предприниматель ждал оформления земельного участка и получения разрешения на строительство в одном из районов республики около двух лет.

«Уполномоченный по экономическим вопросам должен поставить работу таким образом, чтобы стать для всех предпринимателей района помощником и обратной связью с государственными органами», - подчеркнул он.

Адгур Ардзинба напомнил, что в соответствии с нормами Постановления, уполномоченные должны представить свои предложения по снижению административных барьеров для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.