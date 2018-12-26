РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ВЕНЕСУЭЛЫ НИКОЛАСОМ МАДУРО

Николас Мадуро поприветствовал Рауля Хаджимба и поблагодарил за визит и участие в церемонии инаугурации.

Сухум. 12 января 2019 г. Абхазия-Информ. В ходе визита в Венесуэлу Рауль Хаджимба встретился с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Президента Абхазии.

Президент отметил, что Республика Абхазия придает важное значение межгосударственным отношениям, сложившимся между Абхазией и Венесуэлой.

«Абхазия придает высокое значение межгосударственным отношениям с Боливарианской Республикой Венесуэла. Мы выражаем свое намерение по дальнейшей реализации договоренностей между нашими странами и наращиванию связей», - сказал Рауль Хаджимба.

Николас Мадуро подтвердил приверженность решению о признании независимости Республики Абхазия и выполнению межгосударственных договоров, подписанных между Абхазией и Венесуэлой.

10-11 января состоялся визит Президента Республики Абхазия в Венесуэлу. 10 января по приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации Президента Венесуэлы.