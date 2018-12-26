40 СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА

Победителями конкурсного отбора по присуждению грантов учителям сельских школ, проводившегося министерством, стали 40 учителей, которые показали хорошие результаты в педагогической деятельности в 2017-2018 гг.

Сухум. 15 января 2019 г. Абхазия-Информ. В министерстве образования и науки в торжественной обстановке вручили гранты лучшим учителям сельских школ, сообщает пресс-служба Минобразования РА.

Как отмечают в министерстве, «такая поддержка дает хорошие результаты в образовательном процессе, стимулируя учителей к самосовершенствованию и творческому подходу к работе. Система грантов также стимулирует приток новых молодых педагогов в сельские школы».

Гранты лучшим сельским учителям присуждаются министерством образования и науки уже четвертый год.

Больше всего грантов получили сельские учителя из Очамчырского района – 14 человек. Семь грантов получили педагоги из Гудаутского района, пять - из Сухумского района, четыре - из Гагрского, по три гранта – учителя из Галского и Гулрыпшского районов, по два два – учителя Калдахварской школы-интерната и Ткуарчалского района. Среди победителей 31 женщина и 9 мужчин.

Список победителей Программы грантов для сельских школ размещен на сайте Минобразования: http://minobr-ra.org/news/granty-selskim-uchitelyam/