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Абхазия Информ

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Вторник, 15 января 2019 13:38
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 15 января 2018 г. Абхазия-Информ. Государственный музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба и Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы г. Москва) подписали Соглашение о сотрудничестве, а также Меморандум о вхождении музея в Международный комитет истории Второй Мировой войны при Музее Победы. Об этом сообщил  «Абхазия-Информ»  замдиректора Музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Николай Медвенский.

Медвенский уточнил, что сотрудничество с Музеем Победы позволит обмениваться научно-исследовательской информацией, откроет доступ к архивным документам, а также позволит развивать совместные образовательные программы.

«Мы также сможем интенсифицировать научную, информационную и образовательную деятельность, проводить совместные выставки, международные конференций, в том числе и о роли Абхазии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», - отметил Медвенский.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 15 января 2019 13:44

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