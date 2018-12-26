МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 15 января 2018 г. Абхазия-Информ. Государственный музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба и Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы г. Москва) подписали Соглашение о сотрудничестве, а также Меморандум о вхождении музея в Международный комитет истории Второй Мировой войны при Музее Победы. Об этом сообщил «Абхазия-Информ» замдиректора Музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Николай Медвенский.