НА 82-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫЙ АБХАЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ДЖУМА АХУБА

Сухум. 13 января 2019 г. Абхазия-Информ . На 82-ом году ушел из жизни известный абхазский писатель, общественный деятель, члена Союзов писателей и журналистов СССР и Абхазии, лауреат премии журналистов «Дружба народов», кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа Джума Виссарионовича Ахуба.

В состав комиссии, возглавляемой первым вице-премьером Дауром Аршба, входят советник Президента РА Владимир Зантария, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, председатель Союза писателей Республики Абхазия Вахтанг Абхазоу, заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РА Зураб Маршан, заместитель главы Администрации города Сухум Леон Кварчия, директор Абхазского государственного издательства Даур Начкебия.

Прощальная панихида состоится 15 января в Доме учителя в городе Сухум в 14:00.

Ахуба Джума Виссарионович родился 12 марта 1937 г. в с. Атара Очамчирского района.

В июне 1937 г. его отца арестовали, осудили «тройкой» на 10 лет как троцкиста. Наказание отбывал в Архангельске и на полуострове Няндома. Через четыре года был освобожден, но еще в течение пяти лет был лишен гражданских прав.

В 1943 г. Джума Ахуба поступил в абхазскую школу в с. Атара. Вскоре был исключен из школы за «оскорбление» учителя, который назвал мальчика «сыном троцкиста», а тот назвал его «фашистом». Затем учился в ткварчельской школе. В 1955 г. окончил сухумскую школу №3, в которой учились писатель Ф. Искандер и археолог Ю. Воронов.

Печататься начал в 1951 г.

В 1955 – 1959 гг. учился в Сухумском государственном педагогическом училище, которое окончил с отличием.

В 1959 – 1960 гг. – студент абхазского сектора филологического факультета Сухумского государственного педагогического института.

В 1960 – 1965 гг. – студент Литературного института им. А.М. Горького (Москва). Затем работал корреспондентом в редакции газеты «Советская Абхазия».

В 1967 – 1969 гг. – заведующий литературной частью Абхазского государственного драматического театра им. С.Я. Чанба.

В 1970 – 1978 гг. – литературный консультант Союза писателей Абхазии.

С 1979 г. – главный редактор абхазского журнала «Апсны аҟазара» («Искусство Абхазии»).

Первые художественные произведения Джумы ахуба были напечатаны в абхазском журнале «Алашара» в 1955 – 1956 гг., в годы хрущевской «оттепели». Д. Ахуба автор более 20 книг – романов, рассказов, новелл, повестей, стихов, драматических произведений. Наиболее известны роман «Пристань» (1984), рассказ «Туган» (1964), повесть «Бзоу» (1969), «Войны уже не было» (1968) и другие.

Произведения Ахуба переведены на японский, английский, польский, русский, испанский, эстонский, латышский, грузинский языки.

В 60 – 80-е годы принимал активное участие в организации выставок известного художника Варвары Дмитриевны Бубновой, тесные связи поддерживал с японским профессором русской литературы Т. Курода.

В 1967, 1978, 1989 гг. играл заметную роль в абхазском национально-освободительном движении, во время войны 1992 – 1993 гг. несколько месяцев находился в плену. В послевоенное время особенно обратил на себя внимание острыми публицистическими статьями («От родных корней. Избранная публицистика. Документы. Комментарии». Сухум, 1997).

Член Союза писателей и Союза журналистов, лауреат Государственной премии им. Д. Гулиа.