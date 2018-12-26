ПРОКУРАТУРА ГАГРСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ МИХАИЛА ЕВАЛЕНКО

Взрыв автомобиля "Audi Q-7" в поселке Лдзаа Гагрского района был произведен с целью убийства предпринимателя Михаила Еваленко, полагает помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

Во вторник, 15 января, примерно в 16:25 ч. у дома №47 по улице Апсны в поселке Лдзаа Гагрского района произошел взрыв машины "Audi Q-7".

Сухум. 16 января 2019 г. Абхазия-Информ. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.

Михаил Еваленко предприниматель из Москвы, который длительное время жил в Абхазии и занимался бизнесом. Семья Еваленко живет в Москве. После происшествия родственники Еваленко прибыли в Абхазию и приняли решение вывезти его на операцию в Сочи.

"На месте работали специалисты, которые предполагают, что между лобовым стеклом автомобиля и капотом находился пакет со взрывчаткой. Сам водитель пытался извлечь пакет, в результате чего произошел взрыв", - сообщил Sputnik Абхазия Д. Амичба.

"После взрыва пострадавшего доставили в сочинскую больницу, где ему сделали операцию и удалили оба глаза. Михаил Еваленко находится в крайне тяжелом состоянии", - отметил Даур Амичба.