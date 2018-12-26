ПРОКУРАТУРА ГАГРСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ МИХАИЛА ЕВАЛЕНКО
Сухум. 16 января 2019 г. Абхазия-Информ. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.
Во вторник, 15 января, примерно в 16:25 ч. у дома №47 по улице Апсны в поселке Лдзаа Гагрского района произошел взрыв машины "Audi Q-7".
Взрыв автомобиля "Audi Q-7" в поселке Лдзаа Гагрского района был произведен с целью убийства предпринимателя Михаила Еваленко, полагает помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.
Михаил Еваленко предприниматель из Москвы, который длительное время жил в Абхазии и занимался бизнесом. Семья Еваленко живет в Москве. После происшествия родственники Еваленко прибыли в Абхазию и приняли решение вывезти его на операцию в Сочи.
"На месте работали специалисты, которые предполагают, что между лобовым стеклом автомобиля и капотом находился пакет со взрывчаткой. Сам водитель пытался извлечь пакет, в результате чего произошел взрыв", - сообщил Sputnik Абхазия Д. Амичба.
"После взрыва пострадавшего доставили в сочинскую больницу, где ему сделали операцию и удалили оба глаза. Михаил Еваленко находится в крайне тяжелом состоянии", - отметил Даур Амичба.
Последнее от
- В ПОСЕЛКЕ ЛДЗАА ПОДОРВАЛИ МАШИНУ
- 40 СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА
- МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- НА 82-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫЙ АБХАЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ДЖУМА АХУБА
- 11 ЯНВАРЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ РАУЛЯ ХАДЖИМБА В ВЕНЕСУЭЛУ