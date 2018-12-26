Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия провел совещание с участием главврачей центральных районных больниц, главного санитарного врача г. Сухум и главного государственного санитарного врача. Участники совещания обсудили проблему распространения свиного гриппа в сопредельных государствах и меры профилактики гриппа и ОРВИ.

Сухум. 16 января 2019 г. Абхазия-Информ. В Абхазии принимаются меры по профилактике и предупреждению гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.

Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила, что по данным на 16 января, 160 человек, в том числе 132 ребенка, обратились в районные лечебно-профилактические учреждения с острыми респираторными вирусными инфекциями. Это не считая г. Сухум.

«Решение о том, делать ли забор анализов на подтверждение гриппа, принимает врач, к которому обращается конкретный пациент. Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию Минздрав обеспечил необходимыми расходными материалами для диагностики гриппа. Экспресс-тесты будут использованы на санитарно-карантинном пункте пропуска (СКП) на посту «Ингур» в Галском районе, а также для быстрой идентификации гриппа и ОРЗ в поликлиническом звене», - сказала Скорик. Она подчеркнула, что на данный момент на территории Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом H1N1.

Скорик также отметила, что при своевременном обращении к специалистам за медицинской помощью и правильно проведённом лечении «свиной грипп» к осложнениям не приводит.

Людмила Скорик посоветовала лицам с хроническими заболеваниями быть осторожней и предпринять профилактические меры уже сейчас.

Между тем, в этом году многие родители и беременные отказались от прививок детей от сезонного гриппа, а как раз именно от этого штамма гриппа и проводилась специфическая защита.

По словам Скорик, даны поручения разместить в детских дошкольных и учебных заведениях наглядную информацию по профилактике вирусных заболеваний.

Главный врач центральной районной больницы Галского района Георгий Шония опроверг слухи о том, что в Галском районе есть случаи заражения свиным гриппом.

По итогам совещания министр здравоохранения Тамаз Цахнакия дал ряд указаний по исполнению всеми лечебно-профилактическими учреждениями приказов минздрава о профилактике сезонного гриппа и острых респираторных инфекций, а также инструкции по проведению комплекса профилактических мероприятий в медицинских, школьных, дошкольных и иных учреждениях:

Республиканской СЭС поручено обеспечить необходимую экспресс-диагностику гриппа на приграничной территории и ПЦР-диагностику гриппа в республиканской баклаборатории. СЭС также поручено проводить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в республике.

Управлению лекарственным обеспечением Минздрава поручено обеспечить всеми необходимыми расходными материалами, реактивами, противовирусными, антибактериальными препаратами и другими лекарственными средствами лечебно-профилактические учреждения амбулаторного и стационарного звена.