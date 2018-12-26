ПРИ ГОСКОМИТЕТЕ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ФОРМИРУЕТСЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Избранное
Сухум. 16 января 2019 г. Абхазия-Информ. При Госкомитете по экологии и охране природы РА формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину 2018 – 2019 гг.
Кабинет министров обратился к представителям СМИ Абхазии, желающим вступить в группу общественного контроля с целью предупреждения случаев, не предусмотренных правилами рыболовства природоохранного законодательства, а также постановлениями правительства, регулирующими деятельность рыболовных судов.
О готовности вступления в рабочую группу представители СМИ должны сообщить не позднее 20 января 2019 года по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Решение о создании группы общественного контроля было принято на заседании Кабинета министров 21 декабря 2018 года и прописано в распоряжении правительства «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018 – 2019 гг.» В группу общественного контроля также войдут депутаты парламента и представители Общественной палаты РА.
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