ПРИ ГОСКОМИТЕТЕ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ФОРМИРУЕТСЯ ГРУППА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Сухум. 16 января 2019 г. Абхазия-Информ. При Госкомитете по экологии и охране природы РА формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину 2018 – 2019 гг.

Кабинет министров обратился к представителям СМИ Абхазии, желающим вступить в группу общественного контроля с целью предупреждения случаев, не предусмотренных правилами рыболовства природоохранного законодательства, а также постановлениями правительства, регулирующими деятельность рыболовных судов.