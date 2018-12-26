ДЕПУТАТ АСТААМУР ЛОГУА: НАМ ВСЕМ ПОРА ЧЕСТНО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, ХОТИМ МЫ ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ ИЛИ НЕТ?

Сухум. 16 января 2019 года. Абхазия-Информ. 19 марта 2018 года инициативная группа граждан Абхазии направила официальное обращение в Парламент - Народное Собрание РА, в котором предложила в ускоренном порядке принять закон «О государственной службе» и ратифицировать 20-ую статью Конвенции ООН «О противодействии коррупции», предусматривающую наказание за «незаконное обогащение». При этом граждане требуют введения в Абхазии декларации о доходах, имуществе и расходах чиновников с последующей их публикацией.

20-ая статья Конвенции ООН гласит: «При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяние, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».

Конвенция ООН «О противодействии коррупции» была принята в 2003 году, ее поддерживают 172 страны, которые обязались модернизировать правовые нормы, направленные на борьбу с коррупцией.

На последнем в 2018 году заседании сессии парламента РА заместитель председателя парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа сообщил, что рабочей группой подготовлен законопроект «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», который будет вынесен на ближайшую сессию.

«Абхазия-Информ» обратилась к депутату за разъяснениями.

«Я не против ратификации конвенции, но закон должен касаться всех, потому что в нашем государстве все взаимосвязано», – считает Логуа.

По его мнению, пока в республике нет системы учета, нет повсеместно кассовых аппаратов, нет возможности отследить кто, куда и какие суммы переводит, что продает и что покупает.

Депутат напомнил предысторию вопроса: инициативная группа в свое время обращалась с предложением о ратификации Конвенции ООН к предыдущему составу парламента. Президент в своем послании парламенту также не раз говорил о необходимости принятия закона о госслужбе и декларировании доходов и расходов госчиновников.

Логуа выразил сожаление по поводу того, что в Абхазии все еще не принят закон о госслужбе, а посему сложно определить, кто именно относится к категории госслужащих и кто именно должен заполнять декларации.

«Я не юрист и мне сложно представить, кто в нашем парламенте о мог бы подготовить этот законопроект. Поэтому мы за основу берем аналогичные законы России, стран СНГ и ряда европейских государств», – уточнил депутат.

На его взгляд, 20-ая статья Конвенции ООН – это не панацея, и не нужно думать, что если мы ее ратифицируем, то коррупции в стране не будет.

«Это неправда! Другое дело, что в 20-ой статье изложены требования к отдельной группе людей и в ней содержится понятие «незаконное обогащение». Но, как оказалось, понятие «незаконное обогащение» вступает в противоречие с ранее принятыми в Абхазии законодательными актами. Но в связи с тем, что в нашей стране многие - от президента до лидеров оппозиции - говорят о необходимости принятия закона, по которому госслужащие должны декларировать свои доходы, было принято решение создать в парламенте рабочую группу по разработке соответствующего законопроекта в дополнение к уже действующему закону «О противодействии коррупции». Тем более, что общество считает, что в нем много пробелов», – говорит депутат.

По его словам, в парламент поступило два законопроекта: один - от общественной группы, второй - от группы депутатов во главе с Асланом Бжания, в котором тоже идет речь о декларировании доходов и расходов.

В рабочую группу по подготовке законопроекта входят депутаты, проявившие инициативу, представители общественности и Генпрокуратуры. Более того, рабочая группа обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать свою экспертную оценку имеющимся документам или представить свою версию законопроекта.

Документ планируется вынести на рассмотрение ближайшего заседания сессии парламента, причем Логуа намерен настаивать на принятии законопроекта в окончательном чтении.

Что касается заключения Генпрокуратуры, то в нем в частности говорится: «Понятие «незаконное обогащение» действующим законодательством РА не определено. Однако данный вид регулируется нормами Гражданского кодекса и диспозицией ряда статей и особой частью Уголовного кодекса РА. Таким образом, при введении в УК РА такого понятия как «незаконное обогащение», возникает необходимость извлечения из ряда статей главы 30 УК такого квалифицирующего признака, как корыстный мотив, который там уже есть. Это, в свою очередь, усложняет правоприменительную практику в вопросах квалификации преступлений».

Таков ответ Генеральной прокуратуры.

«Я намерен ознакомить участников рабочей группы с этим документом. Еще раз подчеркиваю: очень сложно, не будучи юристом, разбираться в тонкостях закона. Но если декларирование доходов и расходов приведет к более прозрачной работе в сфере антикоррупционной деятельности, то общество может требовать замены понятия «корыстный мотив» на «незаконное обогащение» в статьях УК. Но об этом должны говорить профессионалы», – считает Логуа.

В то же время депутат еще раз подчеркнул, что нельзя понятие «незаконное обогащение» применять только к чиновникам.

По его словам, есть разные способы применения такого закона. В России, например, в законе четко прописано, что декларантом является госслужащий (ая), его супруга (супруг) и несовершеннолетний ребенок. И на этом круг замыкается. Есть страны, которые пошли другим путем – расширили этот круг и добавили к декларантам близких родственников – братьев и сестер, мать и отца.

«Учитывая ментальность абхазского народа, а у нас частенько практикуется оформление бизнеса на близких родственников, я хотел бы, чтобы в нашем законе именно такое требование и было отражено», – сказал Логуа.

Поэтому, на его взгляд есть третий, наиболее правильный вариант – декларирование доходов и расходов всеми гражданами станы, потому что тогда никому не удастся спрятаться за спинами родственников.

«Мы все должны отчитываться перед обществом и государством. Понятно, что первыми должны начать госслужащие – люди, работающие во властных структурах. Но и остальные граждане должны быть честными перед государством. Коррупция касается не только верхних эшелонов власти. Она есть и на низовом уровне, поэтому с коррупцией должны бороться все!» – считает депутат.

Он напомнил, что уже много лет в республике говорят о необходимости повсеместного введения кассовых аппаратов и систем учета, чтобы было все прозрачно, но дальше слов дело не идет. Более того, многие предприниматели противятся установлению кассовых аппаратов

«У нас общая проблема – мы все делаем на эмоциях! Мы все говорим о необходимости борьбы с коррупцией, но как только это касается близкого нам круга людей или нас лично, то даже те, кто сегодня много об этом говорит, начинают возмущаться и забывать об исполнении законов», – констатировал Логуа.

Депутат считает, что нам всем пора честно ответить на вопрос: «Мы хотим жить в правовом государстве или нет?»