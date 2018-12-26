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Абхазия Информ

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ».

Новости Четверг, 17 января 2019 12:07
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С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ».

Сухум. 17 января 2019 г. Абхазия-Информ. С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Абхазия «О патентной системе налогообложения»

Под действие Закона  «О патентной системе налогообложения»  подпадают следующие виды предпринимательской деятельности, осуществляемые самостоятельно (без наемного труда):

1) оказание бытовых услуг по перечню, приведенному в  Приложении 1  к Закону;

2) оказание ветеринарных услуг;

3) оказание туристских услуг по прогулке верхом на животных;

4) оказание услуг проката по перечню, приведенному вПриложении 1 к Закону;

5) оказание автотранспортных услуг по перечню, приведенному вПриложении 1 к Закону;

6) розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли (киоски, палатки, лотки и другие объекты организации торговли), в том числе не имеющие стационарной торговой площади, общая площадь размещения которых не превышает 10 квадратных метров;

7) оказание услуг компьютерных залов;

8) производство кузнечных изделий;

9) изготовление изделий народных художественных промыслов;

10) оказание услуг в малых средствах размещения, номерной фонд которых не превышает 7 номеров;

11) индивидуальное производство и реализация кулинарных изделий;

12) музыкальное и хореографическое обслуживание торжеств и обрядов;

13) услуги по обучению и репетиторству;

14) создание произведений живописи;

15) предоставление услуг развлекательных и игровых аттракционов.

Приобретение патента дает налогоплательщику  право на осуществление деятельности, в рамках соответствующего налогового периода. Патент можно приобрести на период от одного до двенадцати месяцев.

Законом "О патентной системе налогообложения" предусмотрены понижающие коэффициенты, которые применяются в зависимости от срока приобретаемого патента. К примеру, в случае приобретения патента налогоплательщиком, состоящим на налоговом учете в г. Сухум, на один календарный в год сумма исчисленного налога подлежащего к уплате уменьшается на 40%.С базовыми ставками (стоимостью патента)  за один календарный месяц можете ознакомиться на сайте министерства по налогам и сборам РА.

Количество

месяцев

Коэффициент для

г. Сухум,

Сухумского,

Гудаутского и

Гагрского районов 

Коэффициент для

Гулрыпшского,

Очамчырского, Ткуарчалского

и Галского районов 
1 месяц 1,00 0,9
2 месяца 0,97 0,87
3 месяца 0,94 0,84
4 месяца 0,91 0,81
5 месяцев 0,88 0,78
6 месяцев 0,85 0,75
7 месяцев 0,81 0,71
8 месяцев 0,77 0,67
9 месяцев 0,73 0,63
10 месяцев 0,69 0,59
11 месяцев 0,65 0,55
12 месяцев 0,60 0,50

  

Для получения патента налогоплательщику необходимо предоставить в территориальный налоговый орган по месту осуществления деятельности следующие документы:

при первоначальном получении патента налогоплательщик представляет:

  • заявление на получение патента;
  • свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе (ИНН);
  • паспорт гражданина (вид на жительство);
  • в случае, если вид деятельности налогоплательщика связан с использованием транспортного средства дополнительно представляется копия свидетельства о регистрации транспортного средства (с обеих сторон).

При последующем получении патента налогоплательщик, уже состоящий на учете в качестве плательщика патентной системы налогообложения, представляет заявление на получение патента и документ, подтверждающий уплату патента.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 17 января 2019 12:17

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