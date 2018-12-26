С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ».
Сухум. 17 января 2019 г. Абхазия-Информ. С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Абхазия «О патентной системе налогообложения».
Под действие Закона «О патентной системе налогообложения» подпадают следующие виды предпринимательской деятельности, осуществляемые самостоятельно (без наемного труда):
1) оказание бытовых услуг по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание туристских услуг по прогулке верхом на животных;
4) оказание услуг проката по перечню, приведенному вПриложении 1 к Закону;
5) оказание автотранспортных услуг по перечню, приведенному вПриложении 1 к Закону;
6) розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли (киоски, палатки, лотки и другие объекты организации торговли), в том числе не имеющие стационарной торговой площади, общая площадь размещения которых не превышает 10 квадратных метров;
7) оказание услуг компьютерных залов;
8) производство кузнечных изделий;
9) изготовление изделий народных художественных промыслов;
10) оказание услуг в малых средствах размещения, номерной фонд которых не превышает 7 номеров;
11) индивидуальное производство и реализация кулинарных изделий;
12) музыкальное и хореографическое обслуживание торжеств и обрядов;
13) услуги по обучению и репетиторству;
14) создание произведений живописи;
15) предоставление услуг развлекательных и игровых аттракционов.
Приобретение патента дает налогоплательщику право на осуществление деятельности, в рамках соответствующего налогового периода. Патент можно приобрести на период от одного до двенадцати месяцев.
Законом "О патентной системе налогообложения" предусмотрены понижающие коэффициенты, которые применяются в зависимости от срока приобретаемого патента. К примеру, в случае приобретения патента налогоплательщиком, состоящим на налоговом учете в г. Сухум, на один календарный в год сумма исчисленного налога подлежащего к уплате уменьшается на 40%.С базовыми ставками (стоимостью патента) за один календарный месяц можете ознакомиться на сайте министерства по налогам и сборам РА.
|
Количество
месяцев
|
Коэффициент для
г. Сухум,
Сухумского,
Гудаутского и
Гагрского районов
|
Коэффициент для
Гулрыпшского,
Очамчырского, Ткуарчалского
и Галского районов
|1 месяц
|1,00
|0,9
|2 месяца
|0,97
|0,87
|3 месяца
|0,94
|0,84
|4 месяца
|0,91
|0,81
|5 месяцев
|0,88
|0,78
|6 месяцев
|0,85
|0,75
|7 месяцев
|0,81
|0,71
|8 месяцев
|0,77
|0,67
|9 месяцев
|0,73
|0,63
|10 месяцев
|0,69
|0,59
|11 месяцев
|0,65
|0,55
|12 месяцев
|0,60
|0,50
Для получения патента налогоплательщику необходимо предоставить в территориальный налоговый орган по месту осуществления деятельности следующие документы:
при первоначальном получении патента налогоплательщик представляет:
- заявление на получение патента;
- свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе (ИНН);
- паспорт гражданина (вид на жительство);
- в случае, если вид деятельности налогоплательщика связан с использованием транспортного средства дополнительно представляется копия свидетельства о регистрации транспортного средства (с обеих сторон).
При последующем получении патента налогоплательщик, уже состоящий на учете в качестве плательщика патентной системы налогообложения, представляет заявление на получение патента и документ, подтверждающий уплату патента.
Последнее от
- ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА "ОСКАР"
- МЭЙ ИЗБЕЖАЛА ВОТУМА НЕДОВЕРИЯ. НО ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДАЛЕК ОТ ЗАВЕРШЕНИЯ
- В КОНГРЕССЕ США ПООБЕЩАЛИ ПРЕДАТЬ ОГЛАСКЕ ДОКЛАД МЮЛЛЕРА ПО ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ВЫБОРЫ
- ДЕПУТАТ АСТАМУР ЛОГУА: НАМ ВСЕМ ПОРА ЧЕСТНО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, ХОТИМ МЫ ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ ИЛИ НЕТ?
- НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ ОТМЕТИТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ВАХТАНГОВА