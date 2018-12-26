Под действие Закона «О патентной системе налогообложения» подпадают следующие виды предпринимательской деятельности, осуществляемые самостоятельно (без наемного труда):

Сухум. 17 января 2019 г. Абхазия-Информ . С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Абхазия «О патентной системе налогообложения» .

1) оказание бытовых услуг по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;

2) оказание ветеринарных услуг;

3) оказание туристских услуг по прогулке верхом на животных;

4) оказание услуг проката по перечню, приведенному вПриложении 1 к Закону;

5) оказание автотранспортных услуг по перечню, приведенному вПриложении 1 к Закону;

6) розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли (киоски, палатки, лотки и другие объекты организации торговли), в том числе не имеющие стационарной торговой площади, общая площадь размещения которых не превышает 10 квадратных метров;

7) оказание услуг компьютерных залов;

8) производство кузнечных изделий;

9) изготовление изделий народных художественных промыслов;

10) оказание услуг в малых средствах размещения, номерной фонд которых не превышает 7 номеров;

11) индивидуальное производство и реализация кулинарных изделий;

12) музыкальное и хореографическое обслуживание торжеств и обрядов;

13) услуги по обучению и репетиторству;

14) создание произведений живописи;

15) предоставление услуг развлекательных и игровых аттракционов.

Приобретение патента дает налогоплательщику право на осуществление деятельности, в рамках соответствующего налогового периода. Патент можно приобрести на период от одного до двенадцати месяцев.

Законом "О патентной системе налогообложения" предусмотрены понижающие коэффициенты, которые применяются в зависимости от срока приобретаемого патента. К примеру, в случае приобретения патента налогоплательщиком, состоящим на налоговом учете в г. Сухум, на один календарный в год сумма исчисленного налога подлежащего к уплате уменьшается на 40%.С базовыми ставками (стоимостью патента) за один календарный месяц можете ознакомиться на сайте министерства по налогам и сборам РА.

Количество месяцев Коэффициент для г. Сухум, Сухумского, Гудаутского и Гагрского районов Коэффициент для Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов 1 месяц 1,00 0,9 2 месяца 0,97 0,87 3 месяца 0,94 0,84 4 месяца 0,91 0,81 5 месяцев 0,88 0,78 6 месяцев 0,85 0,75 7 месяцев 0,81 0,71 8 месяцев 0,77 0,67 9 месяцев 0,73 0,63 10 месяцев 0,69 0,59 11 месяцев 0,65 0,55 12 месяцев 0,60 0,50

Для получения патента налогоплательщику необходимо предоставить в территориальный налоговый орган по месту осуществления деятельности следующие документы:

при первоначальном получении патента налогоплательщик представляет:

заявление на получение патента;

свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе (ИНН);

паспорт гражданина (вид на жительство);

в случае, если вид деятельности налогоплательщика связан с использованием транспортного средства дополнительно представляется копия свидетельства о регистрации транспортного средства (с обеих сторон).

При последующем получении патента налогоплательщик, уже состоящий на учете в качестве плательщика патентной системы налогообложения, представляет заявление на получение патента и документ, подтверждающий уплату патента.