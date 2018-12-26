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Абхазия Информ

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦИФРОВКИ АРХИВА АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Новости Четверг, 17 января 2019 17:03
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В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦИФРОВКИ АРХИВА АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 

Сухум. 17 января 2019 г. Абхазия-Информ. В Аппарате Кабинета министров завершается первый этап инвентаризации и оцифровки актов правительства, а также распоряжений Премьер-министра Республики Абхазия.

Согласно данным проведенной инвентаризации, предстоит работа по созданию электронных версий свыше десяти тысяч принятых постановлений и распоряжений правительства за период с 1992 года по настоящее время. Электронному архивированию также будут подлежать и распоряжения премьер-министра.

«Результатом проделанной работы будет банк данных графических образов нормативных правовых актов. Технология будет представлять собой средство обеспечения широкого доступа к текстам документов, подлежащих опубликованию в специальном разделе на официальном сайте Кабинета Министров», - сообщает пресс-служба кабинета министров РА.

Для работы с базой данных будет создан специальный веб-интерфейс, в котором будут необходимые средства поиска документа не только по порядковому номеру и названию, а также по содержанию акта.

Кроме этого, помимо постановительной части документа приложением к каждому акту будут идти первичные материалы.

Ранее Аппарат Кабмина заключил договор с ООО «Информбюро» о реализации проекта по переводу нормативно-правовых актов правительства Абхазии в оцифрованный (электронный вид), а также созданию базы данных, которая будет содержать все акты.

Проект планируется завершить до 30 апреля 2019 года.

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Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 17 января 2019 17:06

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