РАБОТА НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ «О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ПУБЛИЧНЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ» БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Вместе с членами рабочей группы в заседании участвовали представители инициативной группы граждан Абхазии, выступающих за принятие закона «О государственной службе» и ратификацию 20-ой статью Конвенции ООН «О противодействии коррупции», предусматривающей наказание за «незаконное обогащение». Инициативная группа также выступает за введение в Абхазии декларации о доходах, имуществе и расходах чиновников с последующей их публикацией.

C ухум. 17 января 2018 г. Абхазия-Информ. В парламенте состоялось заседание депутатской рабочей группы, на котором обсуждался проект закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», который планируется рассмотреть на ближайшем заседании в сессии. Данный законопроект был подготовлен группой депутатов во главе с Асланом Бжания.

Руководитель рабочей группы, заместитель председателя парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа зачитал заключение Генпрокуратуры, в котором говорится: «… введение в УК РА в качества уголовно наказуемого деяния с определением меры наказания понятия «незаконное обогащение» – не обосновано. Понятие «незаконное обогащение» действующим законодательством РА не определено. Однако, данный вид неосновательного обогащения регулируется нормами Гражданского кодекса и диспозицией ряда статей Особенной части Уголовного кодекса РА, в которых квалифицирующим признаком является незаконное обогащение, то есть, имущество, полеченное в результате совершения преступления, и доходы с такого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем. Таким образом, при введении в УК РА такого понятия как «незаконное обогащение», возникает необходимость извлечения из ряда статей главы 30 УК такого квалифицирующего признака, как корыстный мотив, который там уже есть. Это, в свою очередь, усложняет правоприменительную практику в вопросах квалификации преступлений».

Представитель инициативной группы Адгур Лагвилава считает, что руководствоваться этим заключением генпрокуратуры не имеет смысла.

В ответ Логуа отметил, что Генпрокуратура не против принятия закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Речь идет о внесении поправок в ранее принятые законы и необходимости принятия закона «О госслужбе».

В свою очередь, еще один участник инициативной группы Астамур Какалия подчеркнул, что «корыстный мотив» не заменяет понятие «незаконное обогащение», потому что в последнем случае речь идет о значительном превышении расходов над доходами. Он также считает необходимым внести в законодательство уголовную ответственность за незаконное обогащение, иначе простое декларирование не даст никакого эффекта.

В свою очередь Астамур Логуа предложил в дальнейшем продумать механизм внесения поправок в Уголовный и Гражданский кодексы. . Он еще раз напомнил, что в Абхазии нет закона о госслужащих и, как следствие, нет четкого определения, кого относить к к этой категории граждан.

«Любой человек, получающий зарплату из бюджета, неважно - республиканского или муниципального, является госслужащим. И охранник, и президент, и вице-президент», - считает Астамур Какалия

В ответ депутат Александр Анкваб отметил, что не все, получающие госзарплату, являются госслужащими.

«Это разные вещи и нужно правильно и грамотно пользоваться дефинициями Бюджетник - это бюджетник, а госслужащий – это другая категория граждан», - подчеркнул Анкваб.

Кто-то из депутатов поинтересовался, а слесарь-водопроводчик тоже будет заполнять декларацию?

«Да, если он получает государственную зарплату», - заявил Какалия.

По словам Астамура Логуа, есть разные мнения о том, кто должен заполнять декларацию. Он считает, что в начале следует четко определить, кто из получающих госзарплату является чиновником, а кто бюджетником. И, второе, кто должен заполнять декларацию - только госчиновник или определённый круг лиц.

Есть разные способы применения такого закона. В России, например, в законе четко прописано, что декларантом является госслужащий (ая), его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети. И на этом круг замыкается. Есть страны, которые пошли другим путем – расширили этот круг и добавили к декларантам близких родственников – братьев и сестер, мать и отца, но у нас многие с этим не согласны. Но есть третий, наиболее, по его мнению, правильный вариант – декларирование доходов и расходов всеми гражданами станы, потому что тогда никому не удастся спрятаться за спинами родственников. Вот тогда будет уместно декларирование и слесарей-водопроводчиков.

«20-ая статья гласит, что слесарь может быть в душе и коррупционер, но он не обладает большими возможностями и не считается важным элементом в коррупционной связке. От него небольшой вред, даже если он незаконно взял лишние 5 рублей. В статье делается упор именно на госслужащих, и чем выше их ранг, тем выше требования», - подчеркнул Какалия.

Депутат Вианор Бебия поинтересовался, почему в эту категорию не входят строители, которые и сами обогащаются, и, зачастую, дают чиновникам взятки за подряд?

«Некоторые строители имеют четырехэтажные особняки! В сфере строительства находятся большие деньги! Поэтому я выступаю за то, чтобы все декларировали свои доходы», - считает Бебия.

Какалия считает, что если строитель выполнил подряд, то претензий к нему нет. Но вот если чиновнику дали откат, то он куда-то деньги девает - покупает квартиру в Лондоне и многое другое.

«Мы не смогли поймать коррупционера на моменте кражи, но когда имущество начнет вылезать – его хлопают. То есть не достаточно украсть и не попасться, нужно еще легализовать – отмыть деньги, а это не так легко!» - считает Какалия.

Он попросил присутствующих на заседании депутатов ответить на вопрос, согласны ли они лично с введением в Уголовный кодекс термина «незаконное обогащение» и ответственности за это для госслужащих.

«Сегодня мы пришли впятером, но нас сотни, и мы должны внятно объяснить людям – лично депутаты «за» или «против» внесения в уголовное законодательство термина «незаконное обогащение» как криминального деяния применительно к госслужащим?» - заявил Какалия.

«Сюда пришли депутаты, согласные с обязательным декларированием доходов. Давайте не будем повторять то, что произошло на прошлом заседании, когда все разошлись, а потом сказали, что так ничего и не обсудили», - возмутился Логуа.

Он предложил вернуться к обсуждению самого законопроекта и внести свои предложения.

Астамур Какалия обратил внимание на пункт 1 статьи 15, гласящий, что «в случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера, декларант привлекается к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом».

«Предположим, я чиновник и не указал гостиницу в Лондоне, дом в Мюнхене, но меня кто-то выдал. Я привлекаюсь к ответственности, а в законодательстве термина «незаконное обогащение» нет», - спросил Какалия.

«Зато там есть понятие «корыстный мотив»… В дальнейшем, после внесения поправок в УК РА, будет использоваться новый термин «незаконное обогащение», - считает Логуа.

Рисмагу Аджинджалу не понравилось положение, по которому декларация является конфиденциальной. По его мнению, все госслужащие, кроме тех, кто занят разведывательной деятельностью, должны публично представлять все свои активы. Никакой военной и государственной тайны в этом нет.

На это Логуа ответил, что дальше в законопроекте написано: «На официальных сайтах публичного органа размещаются, а в газете «Республика Абхазия» публикуются сведения о доходах и имуществе».

Астамуру Какалия не понравилось, что согласно статье 6 законопроекта, кандидаты в депутаты и кандидаты в президенты и вице-президенты предоставляют декларации о доходах в ЦИК, а они не публикуются.

«Где должны избиратели брать информацию об этих людях, если у Центризбиркома нет своего сайта? Вдруг я подпадаю под 20-ую статью Конвенции и налицо незаконное обогащение? Все сведения должны быть доступны!» - считает Какалия.

Депутаты приняли к сведению его замечание.

Представители инициативной группы выразили благодарность депутатам за разработку законопроекта, при этом настоятельно просили учесть их предложения, внести их в документ и представить его, не откладывая в долгий ящик, на рассмотрение парламента в первом чтении.

Депутат Рауль Лолуа предложил взять паузу и постатейно отработать законопроект. Кроме того, он считает необходимым пригласить на следующее заседание рабочей группы представителя судейского сообщества, потому что именно судьям придется реализовывать этот закон.

По словам Вианора Бебия, все вопросы о внесении новых понятий в закон следует решать с участием представителя Генпрокуратуры - начальника Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Зарины Соблировой (в настоящее время она находится в командировке – ред. АИ), чтобы она смогла компетентно ответить, как это можно сделать.

В свою очередь, депутат Каха Пертая подчеркнул, что и у депутатов есть свои вопросы по поводу заключения, данного Генпрокуратурой.

Астамур Логуа предложил представителям инициативной группы тщательно изучить предлагаемый депутатами законопроект, внести в него свои предложения, чтобы его уже можно было вынести на заседание сессии.

Депутат Гиви Кварчия обратился к представителям инициативной группы: «Вами движет желание сделать реальные шаги в борьбе с коррупцией в нашей стране. И здесь нет противников принятия такого закона, но есть непреложная истина: чтобы победить коррупцию, нужно быть готовым посадить в тюрьму своих друзей и своих родственников. Насколько далеко вы готовы пойти? Готовы ли вы, следуя этой логике, назвать публично коррупционеров из числа своих друзей и родственников или таковых у вас нет?».

«Или членов инициативной группы…», - пошутил Александр Анкваб.

«Когда госслужащие заполнят декларации, мы будем внимательно отслеживать их, в том числе Гиви и вашу декларацию. Если в вашей декларации будет значительное расхождение – будет три квартиры в Москве, две квартиры в Тель-Авиве, одна в Новом районе, записанная на соседа, то... Мы уже кое-что знаем о людях, которые говорят, что законы не работают. Мы уже знаем, кто и что имеет, но мы не хотим распространять слухи, заниматься черным пиаром. Мы хотим документального подтверждения, и тогда я лично, несмотря на мое уважение, подам на тебя Гиви в суд!» - заявил Какалия.

Член инициативной группы Дмитрий Кобахия сказал: «Если мы против незаконного обогащения и за декларирование доходов и расходов, то мы должны соответственно поступать и в отношении наших близких».

По словам же Астамура Какалия, если они в своей жизни ничего больше не смогут добиться, кроме введения в абхазское законодательство понятия «незаконное обогащение» и уголовной ответственности за него, а также декларирования доходов и расходов госслужащими, то «можно будет считать, что наша жизнь удалась и мы сделали великое дело!»

«Если у моего родственника обнаружится огромное расхождение между официальными и неофициальными доходами и будет очевидно, что мой родственник воровал у своего народа, я буду рад, если он будет сидеть», - подчеркнул Рисмаг Аджинджал.

По словам членов инициативной группы, они не выступают за драконовские меры против коррупционеров, как в Китае, но считают необходимым безотлагательное принятие их предложений во имя будущего Абхазии.

В итоге было принято решение до внесения законопроекта на рассмотрение заседания сессии парламента еще раз обсудить его с участием представителей Верховного суда, Генпрокуратуры и инициативной группы.