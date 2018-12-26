ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА СОСТОЯЛОСЬ В КАБМИНЕ

Во встрече, посвященной вопросам организации мероприятий, приуроченных к юбилею Ф.А. Искандера, приняли участие члены правительства, представители научных кругов, работники сферы культуры и искусства, писатели и поэты, журналисты, общественные деятели.

Сухум. 18 января 2019 г. Абхазия-Информ . В пяницу, 18 января, в Кабинете министров состоялось первое заседание Государственной комиссии по увековечению памяти писателя Фазиля Искандера. Вел заседание премьер-министра Валерий Бганба.

Члены комиссии обсудили подходы к формированию программы юбилейных мероприятий, предложили провести декаду, посвященную 90-летию писателя, включающую в себя выставки, литературные праздники, предметные недели в школах, специальные программы на телеканалах республики, посвященные личности и творчеству Фазиля Искандера.

Подробные предложения членами комиссии представят в секретариат комиссии до 31 января 2019 года.

Комиссия по увековечению памяти Фазиля искандера создана на основании распоряжения Президента Республики Абхазия от 26 декабря 2018 года.