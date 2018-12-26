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Абхазия Информ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА СОСТОЯЛОСЬ В КАБМИНЕ

Новости Пятница, 18 января 2019 14:32
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА СОСТОЯЛОСЬ В КАБМИНЕ

 

Сухум. 18 января 2019 г. Абхазия-Информ. В пяницу, 18 января, в Кабинете министров состоялось первое заседание Государственной комиссии по увековечению памяти писателя Фазиля Искандера. Вел заседание премьер-министра Валерий Бганба.

Во встрече, посвященной вопросам организации мероприятий, приуроченных к юбилею Ф.А. Искандера, приняли участие члены правительства, представители научных кругов, работники сферы культуры и искусства, писатели и поэты, журналисты, общественные деятели.

Члены комиссии обсудили подходы к формированию программы юбилейных мероприятий, предложили провести декаду, посвященную 90-летию писателя, включающую в себя выставки, литературные праздники, предметные недели в школах, специальные программы на телеканалах республики, посвященные личности и творчеству Фазиля Искандера.

Подробные предложения членами комиссии представят в секретариат комиссии до 31 января 2019 года.

Комиссия по увековечению памяти Фазиля искандера создана на основании распоряжения Президента Республики Абхазия от 26 декабря 2018 года.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 18 января 2019 14:36

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