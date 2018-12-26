ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРЦИИ ПОМОГЛИ НУЖДАЮЩИМСЯ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 18 января 2019 г. Абхазия-Информ. Турецкие благотворительные общественные организации «Апсуара» и «Абазамара» совместно с Кавказским культурным центром города Кайсери и благотворительной организацией «Киараз» провели акцию под названием «Ргәаҿынӡа ҳнаӡап» (в переводе с абхазского – «Достучимся до сердец» – ред. АИ), чтобы помочь малообеспеченным семьям из Абхазии.

Об этом сообщает инфопортал ВААК с ссылкой на координатора группы «Апсуара» Сельчука Сымсым.

Он отметил, что в результате проведения этой акции была собрана одежда для детей и взрослых, канцелярские товары и игрушки, «целый грузовик помощи».

«Когда мы узнали о количестве нуждающихся семей и детей, увидели их фотографии, мы были удивлены и очень расстроены. Я видел, как эти фотографии заставили многих людей плакать. Мы не могли остаться равнодушными к проблеме. Очень быстро мобилизовались и решили начать акцию», – поделился координатор.

В течение месяца общественные и благотворительные учреждения, жители деревень и отдельные представители абхазо-абазинской диаспоры, проживающие в Турции, собирали вещи для соотечественников на исторической родине.

«Стоит отметить, что многие, не будучи представителями северокавказских народов, поддержали кампанию. Все вещи уже переданы в Абхазию благотворительной общественной организации «Киараз», – сказал Сымсым.

Для представителей абхазо-абазинской диаспоры в Турецкой Республике кампания «Достучимся до сердец» – уже не первая подобная помощь. В январе этого года стартовала акция «Тепло души», организованная ВААК, АНО «Алашара» и Федерацией абхазских культурных центров в Турции. Ранее, в сентябре 2018 года, соотечественники из Турции собрали и передали семьям в Абхазии 1200 комплектов одежды.