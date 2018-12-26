ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПМР В АБХАЗИИ 12 ЛЕТ

Во встрече участвовали заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба, посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, посол Республики Южная Осетия в РА Олег Боциев, глава Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба, а также советник посла РФ в Абхазии Андрей Наумов.

Сухум. 18 января 2019 г. Абхазия-Информ . 18 января в Официальном Представительстве Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия прошла встреча по случаю 12-летия со дня образования Представительства ПМР.

В ходе состоявшейся встречи официальный представитель ПМР в Абхазии Гарри Купалба рассказал присутствующим о различных направлениях деятельности Представительства. Участники встречи поздравили главу Представительства с очередной годовщиной и отметили необходимость дальнейшего развития и укрепления существующих взаимоотношений.

Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклии Тужба вручил главе Представительства ПМР в РА Гарри Купалба поздравительную ноту, в которой, в частности, отмечается:

«Открытие Официального Представительства стало важной вехой в развитии межгосударственных отношений, которое вывело сотрудничество между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазия на качественно новый уровень.

Все эти годы Представительство успешно ведет свою деятельность в Республике Абхазия. Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в деле укрепления и расширения взаимодействия между нашими странами.

Глубоко убежден, что благодаря Вашей активной деятельности и высокому профессионализму коллектива Представительства, отношения между нашими республиками и впредь будут развиваться в конструктивном ключе».

Официальное Представительство ПМР в Республике Абхазия было открыто 18 января 2007 года.