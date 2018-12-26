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Абхазия Информ

ТРОЕ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ БТР-80

Новости Понедельник, 21 января 2019 14:17
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Сухум. 21 января 2019 года. Абхазия-Информ. 18 января 2019 года при следовании колонны боевой техники с горного полигона «Цабал» в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия, на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье.

В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Еще двое пострадавших военнослужащих были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Комиссией военного округа рассматривается несколько версий происшествия, в том числе техническая неисправность бронеавтомобиля и человеческий фактор, в результате которого водитель не справился с управлением транспортного средства.

Об этом сегодня, 21 января сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 21 января 2019 14:38

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