ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В УБИЙСТВЕ ГРАЖДАНИНА РФ МИХАИЛА МАСЛОВА

В тот же день прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159, (разбой, совершенный группой лиц); п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 99 УК РА (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), по факту убийства гражданина РФ Маслова М. А.

Сухум. 21 января 2019 года. Абхазия-Информ. 14 января 2019 года примерно в 01:15 двое лиц, в масках, вооруженные двумя гладкоствольными охотничьими ружьями, по предварительному сговору, в целях хищения чужого имущества, совершили разбойное нападение и убийство гр. Маслова Михаила Алексеевича, 1977 года рождения, уроженца г. Кострома РФ, временно проживавшего в с. Тамыш Очамчырского района. Преступники выстрели в него, в результате чего последний от полученный ранений скончался на месте.

В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны жители с. Кутол Очамчырского района: Сакания Саид Рустамович 1996 года рождения, а также ранее судимый за кражу в 2016 году Ахсалба Беслан Тимурович 1995 года рождения.

Будучи допрошенными в качестве подозреваемых Ахсалба Б.Т., и Сакания С.Р. свою вину в предъявленном преступлении признали. Следователями изъято гладкоствольное ружье 12 калибра.

Сакания С.Р. и Ахсалба Б.Т. отказались от прохождения медицинского освидетельствования за что, Очамчырским районным судом были подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток.

В настоящее время отношении подозреваемых, органом предварительного следствия в суд Очамчырского района направлены судебно-контрольные материалы для решения вопроса о мере пресечения. Расследованием занимается прокуратура Очамчырского района.

Об этом сообщает сайт генпрокуратуры РА.