МИНЭКОНОМИКИ ГОТОВО УЧАСТВОВАТЬ В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ АБХАЗИИ НА ЛЮБОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

В своем заявлении общественное объединение «Общее дело» предлагает создать «независимую общественную комиссию по расследованию экономической и правовой целесообразности решений, действий и бездействий должностных лиц органов государственной власти при принятии решений, касающихся деятельности компании «Апсны-Ойл» на территории Республики Абхазия».

«Как нам известно, в состав общественного объединения «Общее дело» входят действующие депутаты Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, которые в соответствии с Законом Республики Абхазия «О парламентском расследовании» могут инициировать создание парламентской комиссии с приглашением в ее состав представителей общественности и экспертов для проведения соответствующего расследования», - отмечается в заявлении пресс-службы Минэкономики РА.

Пресс-служба напоминает о том, что в 2015 году депутаты пятого созыва Парламента инициировали создание парламентской комиссии по изучению экономической эффективности и экологической безопасности разведки и добычи нефти в Абхазии, «однако их работа не привела к каким-либо заметным результатам».

«Надеемся, что в этот раз в основу деятельности комиссии ляжет профессиональная работа по поиску ответов на все имеющиеся у общества вопросы, а не популизм и очередные попытки отдельных личностей увеличить свою политическую «капитализацию». В свою очередь, Минэкономики готово оказать всевозможное содействие в работе указанной комиссии и предоставить все имеющиеся материалы, в том числе, касающиеся позиции ведомства относительно вопросов продления сроков геолого-разведочных работ в рамках выданных лицензий», - отмечается в заявлении пресс-службы.

Что касается вопроса проверки должностных лиц, имевших прямое или косвенное отношение к принятию публично-правовых решений в отношении компании «Апсны-Ойл» на предмет наличия коррупционной составляющей, а равно аффилированной связи с самой ООО «Апсны-Ойл», ее учредителями, либо одной из структур вертикально интегрированной компании «ННК», считаем, что для более профессиональной оценки и эффективной работы по указанной проверке необходимо включение в состав комиссии представителей Генеральной прокуратуры и Службы Государственной безопасности Республики Абхазия», - заявляет пресс-служа Минэкономики РА.

В министерстве экономики считают абсолютно недопустимым попытки своеобразного толкования и интерпретации слов, высказанных руководством Минэкономики в эфире Абхазского телевидения 30 января 2019 года, касательно этапов работ по разведке и последующей добыче нефти.

Минэкономики РА предостерегает «Общее дело» от использования политтехнологических приемов, направленных на манипуляцию общественным мнением.

Поскольку по Конституции РА земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Абхазии как основа жизни и деятельности ее граждан, в Минэкономики считают, «что обсуждение этих вопросов должно проходить в публичном формате», и выражают готовность «участвовать в этих процессах на любой общественной и информационной площадке».