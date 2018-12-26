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Абхазия Информ

С 4 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

Новости Суббота, 02 февраля 2019 17:54
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С 4 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

 

Сухум 2 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. С 4 февраля цены на хлеб увеличиваются.

Постановлением Кабинета Министров установлены максимальные предельные розничные цены на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов в соответствии с ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов».

С 4 февраля один килограмм хлеба из пшеничной муки высшего сорта будет стоить 40 рублей, а булка хлеба весом 0,6 кг – 24 рубля. До повышения цены она стоила 21 рубль.

1 кг хлеба из пшеничной муки первого сорта будет стоить 38 рублей, а булка хлеба весом 0,6 кг из этой муки – 23 рубля.

Цена на хлеб из пшеничной муки второго сорта установлена: за 1 кг – 37 рублей, за булку весом в 0,6 кг - 22 рубля.

Предельная оптовая торговая наценку на муку пшеничную, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии устанавливается в размере 15%».

В Абхазии хлеб относится к тем товарам, цены на которые регулируются государством.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 02 февраля 2019 18:00

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