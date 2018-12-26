С 4 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ
Сухум 2 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. С 4 февраля цены на хлеб увеличиваются.
Постановлением Кабинета Министров установлены максимальные предельные розничные цены на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов в соответствии с ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов».
С 4 февраля один килограмм хлеба из пшеничной муки высшего сорта будет стоить 40 рублей, а булка хлеба весом 0,6 кг – 24 рубля. До повышения цены она стоила 21 рубль.
1 кг хлеба из пшеничной муки первого сорта будет стоить 38 рублей, а булка хлеба весом 0,6 кг из этой муки – 23 рубля.
Цена на хлеб из пшеничной муки второго сорта установлена: за 1 кг – 37 рублей, за булку весом в 0,6 кг - 22 рубля.
Предельная оптовая торговая наценку на муку пшеничную, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии устанавливается в размере 15%».
В Абхазии хлеб относится к тем товарам, цены на которые регулируются государством.
Последнее от
- В РАМКАХ ИНВЕСТ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ ОСВОЕНО 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
- ОТЦА СЕНАТОРА АРАШУКОВА АРЕСТОВАЛИ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ У "ГАЗПРОМА"
- РЕСТАВРАЦИЯ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА ЗАВЕРШЕНА. ИСПОРТИТЬ ЕЕ ТУРИСТАМ СТАНЕТ ТРУДНЕЕ
- DÜNYA BÜLTENI (ТУРЦИЯ): СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ КАВКАЗА
- ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ИЗБРАН НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ШТАБА ОНД