С 4 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

Сухум 2 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. С 4 февраля цены на хлеб увеличиваются.

Постановлением Кабинета Министров установлены максимальные предельные розничные цены на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов в соответствии с ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов».

С 4 февраля один килограмм хлеба из пшеничной муки высшего сорта будет стоить 40 рублей, а булка хлеба весом 0,6 кг – 24 рубля. До повышения цены она стоила 21 рубль.