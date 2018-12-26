В РАМКАХ ИНВЕСТ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ ОСВОЕНО 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Один из разделов отчета касается реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия»

Сухум. 1 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики опубликовало на своем официальном сайте отчет о проделанной в 2018 году работе.

Как следует из отчета, в 2018 году в рамках Инвестпрограммы проделана следующая работа по восстановлению инфраструктуры:

ремонт автодорог – завершены работы на 6 участках, общая протяженность отремонтированной дороги 8,34 км;

энергетика – завершены работы по реконструкции ПС 110 кВ «ГАГРА-1» и организации канала связи и телемеханики между объектами энергосистемы;

- замена и установка лифтов в домах г. Сухум и районах – 15 единиц;

завершены работы по капитальному ремонту разводящих сетей в селе Дранда;

завершены работы по капитальному ремонту насосной № 1 с заменой технологического оборудования и насосов мелиоративной системы мыса Пицунда;

приобретено оборудование, мебель, инвентарь для Абхазского государственного университета.

В 2018 году были проведены строительно-монтажные работы детских садов в городах Новый Афон и Очамчыра, средней школы №1 в г. Гагра, школы № 7 в г. Гудаута, средних школ в селах Лыхны и Тхина, а также Центральной районной больницы в городе Ткуарчал.

Продолжены работы по созданию мелиоративной системы мыса Пицунда.

Общая сумма освоенных в 2018 году средств в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия составила 1 200 млн. рублей.