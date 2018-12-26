ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРЦИИ
Сухум. 4 февраля. 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба посетил 4 февраля Абхазский культурный центр в Стамбуле.
Для участия во встрече с главой правительства Абхазии собралось более двухсот абхазских соотечественников, в том числе представители Стамбульского Абхазского совета старейшин, Федерации абхазских культурных центров в Турции, абхазские студенты турецких учебных заведений.
На встрече речь шла о социальном, экономическом и инфраструктурном развитии Абхазии.
Участники дискуссии задавали главе правительства вопросы об источниках экономического роста, модели социального взаимодействия государства с гражданами, а также о проблемах и перспективах процесса репатриации.
Касаясь темы возвращения на историческую родину абхазов, проживающих в Турции, Валерий Бганба отметил, что по данным министерства по репатриации РА в Абхазию уже вернулось более четырех тысяч соотечественников из Турции. «Эта цифра не является предельной, она растёт с каждым днем», - отметил премьер.
Бганба также рассказал о планомерной работе по социально-культурной адаптации вернувшихся на историческую родину соотечественников.
Премьер-министр отметил глубокое и искреннее стремление участников встречи поддерживать тесные связи с исторической родиной, серьезную поддержку диаспоры в деле сохранения этноса и историко-культурного наследия, развития и распространения абхазского языка.
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