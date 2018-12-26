В ПАРКЕ СВОБОДЫ ВНОВЬ УКРАЛИ ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРА

Накануне Нового года по той же причине здесь уже проводились работы по установке новых прожекторов и вот спустя месяц, как только на Площади Свободы демонтировали новогоднюю елку, аллея вновь осталась без освещения.

«Мы уже сбились со счета, который раз совершается подобный акт вандализма. Раньше прожектора просто ломали, а теперь их вот уже второй раз воруют вместе с кабелем. Схема у воров была такой: сначала они обрезали электропроводку, потом сняли прожектора», - говорит с сожалением начальник Управления рекламы ТПП РА, по совместительству директор благотворительного фонда «Парк Свободы» Инал Абухба.

Он напомнил, что в течение четырех лет Торгово-промышленная палата Республики Абхазия занимается благоустройством Парка Свободы, расположенным рядом с площадью им. Владислава Ардзинба.

Коллектив ТПП своими силами обновляет зеленую зону. В парке уже установили новые плафоны и ночное декоративное освещение, часть дорожек засыпали гравием, другую часть выложили плиткой, заменили бордюры вдоль парковых дорожек и многое другое.

«Мы надеялись, что это принесет пользу и радость горожанам и гостям столицы, которые часто посещают Парк Свободы, особенно в летний сезон, но кому-то явно не по нраву такая забота о парке. У нас многие любят говорить о патриотизме, любви к своему родному городу и Родине. Но ведь украденное в парке где-то реализуется. Наверняка есть и свидетели того, как воруют прожектора. Патриотизм начинается с мелочей, в том числе с бережного отношения к тому, что сделано людьми. У нас же пока, дальше разговоров дело не идет», - сетует Инал Абухба.

Он отметил, что ТПП, конечно же, опять установит новые прожектора, но будет вынуждена как и прежде обратиться за поддержкой к руководству столичной Администрации. На сей раз придется просить СУЭС помочь с подземной прокладкой электропроводки, а Администрацию – установить в парке камеру видеонаблюдения, чтобы тем самым предотвратить воровство осветительных приборов.