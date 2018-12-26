НА 81 ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ АБХАЗИИ АНАТОЛИЙ АКШБА

Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . Ушел из жизни заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-апша» третьей степени Анатолий Эрастович Акшба (1938 – 2019 гг.).

В разные годы работал главврачом больницы в селе Джгерда Очамчирского района, врачом Сухумской горбольницы №2, главным врачом г. Сухум. В 1977 г. был назначен заведующим сектором здравоохранения и социального обеспечения Абхазском обкома КП Грузии.

С 1982 по 1990 годы Анатолий Акшба возглавлял министерство здравоохранения Абхазии.

В 1994 – 1997 гг. – начальник лечебно-профилактического объединения Управления АЖД.

В 1997 г. А. Акшба был назначен заместителем министра здравоохранения РА.

С 2011 г. – советник министра здравоохранения РА.

А. Акшба многие годы курировал местную противотуберкулезную программу по лечению пациентов в Абхазии.

Министерство здравоохранения Абхазии и Республиканский комитет профсоюзов работников здравоохранения выражают соболезнования родным и близким Анатолия Акшба.