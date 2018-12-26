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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ ИГОРЯ АХБА С ЮБИЛЕЕМ

Новости Вторник, 05 февраля 2019 11:58
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ ИГОРЯ АХБА С ЮБИЛЕЕМ

 

Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Ахба с днем рождения.

«Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем! Благодаря Вашей плодотворной работе и целеустремленности на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Вы вносите огромный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений.

Выражаю уверенность, что Ваш богатый профессиональный опыт, знания и преданность делу, в сочетании с высокими моральными и человеческими качествами и впредь будут способствовать конструктивному сотрудничеству во всех областях между нашими странами», - отмечается в поздравлении.

Валерий Бганба пожелал Игорю Ахба крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо Родины.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 05 февраля 2019 12:01

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