ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ ИГОРЯ АХБА С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Ахба с днем рождения.
«Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем! Благодаря Вашей плодотворной работе и целеустремленности на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Вы вносите огромный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений.
Выражаю уверенность, что Ваш богатый профессиональный опыт, знания и преданность делу, в сочетании с высокими моральными и человеческими качествами и впредь будут способствовать конструктивному сотрудничеству во всех областях между нашими странами», - отмечается в поздравлении.
Валерий Бганба пожелал Игорю Ахба крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо Родины.
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