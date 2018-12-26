ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ ИГОРЯ АХБА С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Ахба с днем рождения.

«Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем! Благодаря Вашей плодотворной работе и целеустремленности на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Вы вносите огромный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений.