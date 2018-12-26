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Абхазия Информ

ГЕННАДИЙ АЛАМИА СТАЛ ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «АҞАЗАРА» (ИСКУССТВО).

Новости Вторник, 05 февраля 2019 13:55
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ГЕННАДИЙ АЛАМИА СТАЛ ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «АҞАЗАРА» (ИСКУССТВО).

 

Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Поэт, общественно-политический деятель, кавалер ордена «Ахьдз-апша» II степени Геннадий Аламиа стал главным редактором журнала «Аҟазара» («Искусство»).

Сегодня в министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия РА состоялась встреча с сотрудниками редакции журнала и был представлен новый руководитель.

Участники встречи почтили минутой молчания память главного редактора «Аказара», который возглавлял журнал с 1976 по 2019 гг., кавалера ордена «Ахьдз-апша» II степени, члена Союзов писателей и журналистов СССР и Абхазии, лауреата премии журналистов «Дружба народов», лауреата Государственной премии имени Д. И. Гулиа Джумы Ахуба (1937 - 2019г.г.)..

«Апсны Аказара» («Искусство Абхазии») - это первый абхазский журнал об искусстве, издающийся с марта 1976 года. В настоящее время журнал называется «Аказара» и издается тиражом в 500 экземпляров.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 05 февраля 2019 14:01

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