ГЕННАДИЙ АЛАМИА СТАЛ ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «АҞАЗАРА» (ИСКУССТВО).
Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Поэт, общественно-политический деятель, кавалер ордена «Ахьдз-апша» II степени Геннадий Аламиа стал главным редактором журнала «Аҟазара» («Искусство»).
Сегодня в министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия РА состоялась встреча с сотрудниками редакции журнала и был представлен новый руководитель.
«Апсны Аказара» («Искусство Абхазии») - это первый абхазский журнал об искусстве, издающийся с марта 1976 года. В настоящее время журнал называется «Аказара» и издается тиражом в 500 экземпляров.
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